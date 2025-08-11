Qué significa realmente la palabra “mole” (en otros países te daría asco)

La gastronomía mexicana es sumamente vasta y se compone de deliciosas recetas que han pasado de generación en generación. Es el caso del mole, uno de los platillos más representativos del país, cuyos sabores lo vuelven un imperdible, ya que aunado a su increíble sabor, tiene un curioso sentido en otros lugares y hoy te contamos qué significa su nombre.

Lo primero que hay que saber es que las palabras no siempre representan lo mismo en todas partes, ya que cada región adapta la lengua conforme a sus usos y costumbres. Hablando específicamente con el término “mole”, pocas personas saben que hay sitios donde se le llama así a la sangre, según datos de la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Crédito: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural La palabra mole tiene un significado distinto para otros países y no siempre se refiere a comida

Es por esto que hay ocasiones en donde las personas extranjeras y completamente ajenas a la cultura, consideran un tanto “desagradable” cuando escuchan a alguien decir que “va a comer mole”. Algo muy similar a lo que ocurre cuando se habla del famoso pan de muerto, que todavía es incomprendido para quienes no están empapados con el folclor de la comida mexicana.

¿Cuál es el origen de la palabra mole? La increíble historia detrás de esta receta mexicana

Sobre cómo fue exactamente que se le otorgó el nombre a esta salsa preparada con chiles, semillas y especias, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, explica que mole es una palabra proveniente del náhuatl “molli” y “mulli”, que significa simplemente “salsa”. Dicho término habría sido acuñado en la época prehispánica, de donde datan las primeras preparaciones de este platillo, que forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, otorgado por la UNESCO en 2010, título que también considera al pozole -que igualmente tiene un peculiar significado-, los tacos y los tamales.

Crédito: Canva Aunque el mole es un platillo muy famoso en México, esta palabra tiene un significado inesperado en otros países

En México, cuando no se refiere puntualmente a esta receta que suele acompañarse con pollo o carne de puerco y arroz, también abarca a dos tipos de caldos; uno con calabazas y chile guajillo; y otro con zanahoria, ejote, chayote, elote, chile guajillo y chile pasilla.