Así puedes mandar tu nombre alrededor de la Luna en 2026

Grandes noticias se acaban de dar para las personas que tienen la curiosidad o la meta de hacer un viaje con la NASA, pues ahora son ellos quienes han invitado al público a unirse a un vuelo de prueba llamado Artemis II.

En esta ocasión, serán cuatro astronautas los que emprenderán un viaje alrededor de la Luna y de regreso a nuestro planeta, esto con el objetivo de poner a prueba los sistemas y el hardware que han desarrollado para la explotación en el espacio profundo.

¿Cómo puedes mandar tu nombre a la Luna?

Como parte de la iniciativa, la agencia está motivando este proyecto “Envía tu nombre con Artemis II”, cualquier persona va a poder formar parte de este proyecto, solamente tiene que hacer su registro antes del 21 de enero. Los que sean seleccionados viajarán en la nave espacial Orion y el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés).

El viaje lo van a hacer junto a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, quienes van a ser los encargados de esta misión.

Además, se detalló que los nombres que se recopilen se incluirán en una tarjeta de memoria SD, la cual va a viajar en la nave Orion antes del lanzamiento. Incluso Lori Glaze, administradora asociada interina en la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración en la sede central de la NASA en Washington compartió lo siguiente:

Artemis II es un vuelo de prueba clave en nuestro esfuerzo por enviar de nuevo a seres humanos a la superficie de la Luna y desarrollar futuras misiones a Marte. También es una oportunidad para inspirar a personas de todo el mundo y darles la oportunidad de acompañarnos mientras lideramos el camino en la exploración humana hacia lugares más profundos en el espacio

Para todos aquellos que estén interesados, pueden realizar su registro recibir una tarjeta de embarque en español, solo tienen que visitar el sitio web: https://go.nasa.gov/TuNombreArtemis. Finalmente, se detalló que el viaje durará 10 días aproximadamente y despegará a más tardar en abril de 2026.

