¿Flor Rubio cambiaría la crítica por las botas en La Granja VIP? ¡Así reaccionó!

Cuando TV Azteca presentó de manera oficial el reality show La Granja VIP , más de una persona se ilusionó con la idea de ver a Flor Rubio, nuestra carismática conductora de Venga la Alegría, como una de las granjeras en competencia... ¡ la periodista se integró al equipo como crítica , pero la ilusión de verla haciendo trabajo campestre aún se mantiene viva!

¿Cómo reaccionó Flor Rubio a ser granjera, cambiará la crítica por el estiércol?

En redes sociales muchos fans le pidieron a Flor Rubio que mejor se integrara a La Granja VIP ya que verla 24/7 en este reality show alejada de todas las comodidades sería muy interesante: ¡las cosas llegaron a tal grado que hasta sus compañeros de Venga la Alegría organizaron una campaña de apoyo para animarla!

"¡Queremos a Flor Rubio como granjera!”, se lee en el divertido video disponible en el Instagram de Venga la Alegría desde hace unas horas y en el que quedó comprobado que todos los conductores de este matutino se unieron en una gritería que hizo reír a la periodista.

"¡Flor adentro, Flor adentro!”, comenzaron a decirle a Rubio: “Imagínensela llorando, peleando cualquier punto”, se imaginó Ricardo Casares en medio de las carcajadas.

Flor Rubio soltó la risa, pero se encargó de recordar que ella ya tiene una labor importante en La Granja VIP y es muy difícil que eso cambie: "¡Yo soy crítico!”, explicó de buen humor pero contundente.

Como ves, Florecita no se animó a cambiar su puesto de crítica por el overol de granjera, pero todo apunta a que sus compañeros de Venga la Alegría insistirán en que esto ocurra: ¿te gustaría verla en el reality?

¿Quiénes más son críticos en La Granja VIP?

Además de Flor Rubio, TV Azteca confirmó a otras 4 personalidades que se encargarán de comentar todo lo que ocurra en La Granja VIP; la lista completa de críticos es:

Lola Cortés

Linet Puente

Rey Grupero

Ferka

Flor Rubio

No te pierdas el arranque de La Granja VIP el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO, ¡habrá mucho chismecito asegurado a lo largo de 10 semanas!