Desde sus polémicas hasta la Granja VIP 2025; así ha sido la vida de Kim Shantal

¿Por qué decimos que Kim Shantal ha hecho de todo? La influencer ha incursionado en muchas actividades artísticas que la han hecho ser una persona muy reconocida en los medios de comunicación. Hoy se ha dado a conocer que Kim es una de las granjeras que entrará a La Granja VIP. Te contamos más de su trayectoria y sus fuertes polémicas.

¿Cómo empezó su carrera Kim Shantal?

Kim Shantal es oriunda de Tijuana, Baja California y antes de ser influencer estudió gastronomía; sin embargo, tuvo muchas trabas en el camino y para costear los gastos de su carrera, trabajó como edecán y bailarina. Hace un par de años se le presentó la oportunidad de trabajar en una agencia muy reconocida y fue ahí donde ganó fama con diversos videos que se hicieron virales.

Después del éxito llegó la frustración, debido a que en época de pandemia salió de la agencia de entretenimiento y no había trabajo, pero eso no la detuvo, ya que decidió crear el “Team Fénix”, con varios amigos creadores de contenido y fue todo un éxito, pues tuvieron miles de reproducciones.

Datos curiosos de Kim Shantal

Le tiene pánico a las aves.

Su nombre completo es Kimberly Shantal Adame.

Participó en Tentados por la Fortuna.

Durante algún tiempo fue pareja del youtuber Jaime Castro Clemente “Malcriado”.

Cuenta con más de 11 millones de seguidores en Instagram.

Participó en el juego “Ruleta” en el canal de YouTube de Ryan Hoffman.

Durante algún tiempo trabajó como porrista.

Kim Shantal no viene con una estrategia bajo la manga, pero promete dar mucho contenido en La Granja VIP, así que no te pierdas ni un detalle de este reality de TV Azteca, el cual estrena el próximo 12 de octubre. ¿A quién más te gustaría ver en el programa?