A un año de la polémica, Ester Expósito y Paris Jackson se reencuentran en desfile de moda

Ha pasado un año y 3 meses desde que un video de Ester Expósito y Paris Jackson dio la vuelta al mundo por un sencillo motivo: la hija de Michael Jackson parecía ignorar abiertamente a la actriz española. Ahora, las celebridades se reunieron en otro desfile, pero las circunstancias parecen completamente distintas.

Ester Expósito y Paris Jackson se reencuentran en desfile de moda

Fue en un desfile de la marca Desigual, que presentó su nueva línea “Studio” en Barcelona, donde Ester Expósito y Paris Jackson coincidieron una vez más. Sin embargo, ahora su saludo fue mucho más efusivo que hace un año.

La hija de Michael Jackson se puso de pie cuando la actriz llegó, y ambas se abrazaron con fuerza como dos amigas que no se ven desde hace mucho. Las dos posaron en actitud muy amigable para las cámaras y también se dieron el tiempo de platicar entre ellas con toda confianza; reían y se nota que el “chismecito” estaba muy bueno.

En los perfiles de Instagram de ambas hay una foto que se tomaron, donde pintaron dedo al ‘hate’ que recibieron anteriormente por su polémica.

Crédito: Captura

Recordemos que cuando coincidieron en el desfile de Primavera-Verano 2025 de Desigual, en junio de 2024, un clip de estas dos celebridades se volvió sumamente viral por la supuesta actitud de Paris hacia Ester. Aunque se saludaron de mano en un principio, con nada más que cortesía, la estadounidense parece ignorar por completo y evadir a la española.

Este mismo año, Paris Jackson y Ester Expósito protagonizaron juntas una campaña publicitaria creada por Desigual. En ella dejaban atrás la controversia, pues hacían una videollamada de amigas y cada una usaba una playera con el nombre de la otra y un corazón.