Maquillaje exprés de calavera con solo dos productos: el truco perfecto para Día de Muertos y Halloween

Si te agarró el festejo sin planearlo, no entres en pánico. Puedes tener un maquillaje de calavera increíble usando solo dos artículos que seguro ya tienes: una base blanca y un delineador negro. Así de fácil. No necesitas brochas pro ni horas frente al espejo, solo ganas de entrarle al mood de la temporada.

Según maquilladores de la Academia Mexicana de Maquillaje Profesional, lo importante es la actitud y los contrastes: el blanco da ese toque fantasmal y el negro marca los rasgos para que el look se vea impactante, aunque te tardes menos de diez minutos.

Cómo hacer tu maquillaje de calavera rápido y fácil

De acuerdo con artistas del Instituto Mexicano de Belleza y Maquillaje, este tipo de make up es ideal para principiantes porque no requiere precisión y, además, puedes hacerlo con productos comunes que ya tengas en tu cosmetiquera:



Ponte la base blanca por todo el rostro. No tiene que quedar perfecta, de hecho, un poco de textura le da carácter. Con el delineador negro, dibuja los ojos redondos y la nariz triangular típica de calavera. Luego traza líneas desde los labios hacia las mejillas para simular los dientes. Si te sobra tiempo, agrega detalles creativos: flores, líneas curvas o puntos para darle un toque más artístico.

Canva El maquillaje de calavera puedes utilizarlo en Día de Muertos y en Halloween

Usar este tipo de maquillajes exprés es una forma de divertirte sin complicarte la vida. No necesitas gastar ni ser experta: con solo dos productos puedes lograr un look impactante, ideal para celebrar sin estrés.

Además, tiene ese encanto de lo improvisado, donde la creatividad, la diversión y la actitud pesan más que cualquier pincel profesional.

Por qué este truco de maquillaje se calavera fácil se volvió el favorito

Además de fácil, este maquillaje es económico y versátil. Puedes usarlo para una fiesta de Halloween, un desfile de Día de Muertos o hasta para una sesión de fotos improvisada. No maltrata la piel, se retira fácil y te saca del apuro con estilo.

Canva Puedes lograr un impresionante maquillaje de calavera con solo dos productos

Como dicen los expertos del Colegio de Maquilladores de México, lo que hace la diferencia no son las cosas que utilizas, sino la creatividad con la que las adaptas.