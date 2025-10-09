9 ideas de maquillajes de catrina para este Día de Muertos: desde el más básico hasta el más original

El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México, y uno de los elementos más llamativos son los maquillajes de catrina. Desde estilos sencillos hasta diseños creativos y elaborados, estos looks permiten rendir homenaje a la colorida tradición mexicana mientras se expresa creatividad y personalidad.

Las mejores 9 ideas de maquillajes de catrina para este Día de Muertos 2025

Catrina básica con delineado simple: Este maquillaje es ideal si buscas algo rápido y elegante. Se centra en el delineado de ojos en negro, sombras suaves y detalles mínimos en blanco sobre el rostro. Es perfecto para quienes quieren sumarse a la tradición sin complicaciones. Catrina con flores pintadas: Incorpora rosas o flores tradicionales sobre la frente y mejillas, usando colores vivos como rojo, naranja y morado. Este estilo combina bien con accesorios florales en la cabeza y resalta la estética mexicana del Día de Muertos. Catrina con brillo: Añadir glitter en pómulos, labios o alrededor de los ojos crea un efecto festivo y llamativo. Se puede combinar con delineados detallados para resaltar la mirada y dar un toque moderno al maquillaje tradicional. Catrina elegante con detalles en negro: Este estilo utiliza líneas negras finas y precisas para dibujar detalles sobre el rostro, como telarañas, puntitos o líneas estilizadas en boca y ojos. Es ideal para quienes buscan un look más sobrio pero elegante. Catrina colorida con inspiración artística: Aquí se mezclan colores intensos y patrones originales en mejillas, frente y mentón. Es un maquillaje que permite experimentar con diferentes técnicas de pintura facial y destaca en festivales o desfiles del Día de Muertos. Catrina con efecto calavera realista: Se centra en imitar la estructura ósea del rostro con sombras grises y negras, resaltando cavidades de ojos y mejillas. Es un estilo más dramático y llamativo, ideal para quienes buscan un maquillaje impactante y realista. Catrina minimalista con un solo detalle: Este look mantiene la base blanca y agrega un solo detalle, como una flor pequeña o un diseño sencillo sobre un ojo. Es perfecto para quienes prefieren un estilo discreto pero con un guiño a la tradición. Catrina inspirada en personajes: Se puede combinar la catrina con elementos de personajes famosos, películas o incluso caricaturas. Esta versión permite fusionar la creatividad personal con la tradición, generando resultados originales y únicos. Catrina completamente original y artística: Este es el maquillaje más creativo: mezcla colores, texturas y diseños únicos que reflejan la personalidad de quien lo lleva. Se pueden usar accesorios, pintura en relieve y detalles metálicos para un resultado impactante y totalmente original.

Consejos finales para tu maquillaje de catrina: cómo hacerlo tu misma

Con estos tips, cualquiera puede crear un look de catrina único, ya sea sencillo o completamente original, y rendir homenaje al Día de Muertos de manera creativa y auténtica:

