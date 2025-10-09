9 ideas de maquillajes de catrina para este Día de Muertos: desde el más básico hasta el más original
Descubre estas ideas que harán que tu look destaque. Mira las FOTOS y cómo hacerlas.
ver fotos
ideas de maquillajes de catrina para este Día de Muertos
ideas de maquillajes de catrina para este Día de Muertos
Mejores ideas de maquillajes de catrina para este Día de Muertos (Canva)
Catrina básica con delineados simples
Catrina básica con delineados simples
Catrina básica con delineados simples (Canva)
Catrina con brillo maquillaje
Catrina con brillo maquillaje
Catrina con brillo maquillaje (Canva)
Catrina elegante con detalles en negro
Catrina elegante con detalles en negro
Catrina elegante con detalles en negro (Canva)
Catrina colorida con inspiración artística
Catrina colorida con inspiración artística
Catrina colorida con inspiración artística (Canva)
Catrina con efecto calavera realista
Catrina con efecto calavera realista
Catrina con efecto calavera realista (Canva)
Catrina minimalista con un solo detalle
Catrina minimalista con un solo detalle
Catrina minimalista con un solo detalle (Canva)
Catrina inspirada en personajes
Catrina inspirada en personajes
Catrina inspirada en personajes (Canva)
Catrina completamente original y artística
Catrina completamente original y artística
Catrina completamente original y artística (Canva)
Catrina con flores pintadas
Catrina con flores pintadas
Catrina con flores pintadas (Canva)
9 ideas de maquillajes de catrina para este Día de Muertos: desde el más básico hasta el más original
El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México, y uno de los elementos más llamativos son los maquillajes de catrina. Desde estilos sencillos hasta diseños creativos y elaborados, estos looks permiten rendir homenaje a la colorida tradición mexicana mientras se expresa creatividad y personalidad.
Las mejores 9 ideas de maquillajes de catrina para este Día de Muertos 2025
- Catrina básica con delineado simple: Este maquillaje es ideal si buscas algo rápido y elegante. Se centra en el delineado de ojos en negro, sombras suaves y detalles mínimos en blanco sobre el rostro. Es perfecto para quienes quieren sumarse a la tradición sin complicaciones.
- Catrina con flores pintadas: Incorpora rosas o flores tradicionales sobre la frente y mejillas, usando colores vivos como rojo, naranja y morado. Este estilo combina bien con accesorios florales en la cabeza y resalta la estética mexicana del Día de Muertos.
- Catrina con brillo: Añadir glitter en pómulos, labios o alrededor de los ojos crea un efecto festivo y llamativo. Se puede combinar con delineados detallados para resaltar la mirada y dar un toque moderno al maquillaje tradicional.
- Catrina elegante con detalles en negro: Este estilo utiliza líneas negras finas y precisas para dibujar detalles sobre el rostro, como telarañas, puntitos o líneas estilizadas en boca y ojos. Es ideal para quienes buscan un look más sobrio pero elegante.
- Catrina colorida con inspiración artística: Aquí se mezclan colores intensos y patrones originales en mejillas, frente y mentón. Es un maquillaje que permite experimentar con diferentes técnicas de pintura facial y destaca en festivales o desfiles del Día de Muertos.
- Catrina con efecto calavera realista: Se centra en imitar la estructura ósea del rostro con sombras grises y negras, resaltando cavidades de ojos y mejillas. Es un estilo más dramático y llamativo, ideal para quienes buscan un maquillaje impactante y realista.
- Catrina minimalista con un solo detalle: Este look mantiene la base blanca y agrega un solo detalle, como una flor pequeña o un diseño sencillo sobre un ojo. Es perfecto para quienes prefieren un estilo discreto pero con un guiño a la tradición.
- Catrina inspirada en personajes: Se puede combinar la catrina con elementos de personajes famosos, películas o incluso caricaturas. Esta versión permite fusionar la creatividad personal con la tradición, generando resultados originales y únicos.
- Catrina completamente original y artística: Este es el maquillaje más creativo: mezcla colores, texturas y diseños únicos que reflejan la personalidad de quien lo lleva. Se pueden usar accesorios, pintura en relieve y detalles metálicos para un resultado impactante y totalmente original.
Consejos finales para tu maquillaje de catrina: cómo hacerlo tu misma
Con estos tips, cualquiera puede crear un look de catrina único, ya sea sencillo o completamente original, y rendir homenaje al Día de Muertos de manera creativa y auténtica:
- Preparar la piel con base y corrector para que el maquillaje dure más.
- Usar pinturas faciales de calidad para evitar irritaciones.
- Practicar el diseño previamente en papel o rostro de prueba.
- Combinar el maquillaje con accesorios como flores, peinetas o velos para un efecto más completo.
Día de Muertos
Consejos y Tips de Belleza