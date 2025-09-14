Descubre cómo hacer una mascarilla casera para disminuir las manchas de sol en la piel

Hay que tener mucho cuidado al salir a la calle sin protección en el rostro, debido a que nos arriesgamos a sufrir manchas de sol en la piel. Aunque se pueden quitar, en algunos casos puede tomar bastante tiempo en desaparecer, por lo que debemos hacer lo posible por protegernos ante los rayos UV.

Por suerte, existen ciertos artículos que nos pueden ayudar a disminuir su apariencia progresivamente. Hay una mascarilla casera que se destaca por tener efectos favorecedores. Para que la puedas aprovechar, te explicaremos cómo hacerla y aplicarla.

¿Cómo eliminar manchas en la cara?

Las manchas de sol en la piel son muy comunes en la cara. Esto se debe a que es una zona muy expuesta a los rayos ultravioleta, por lo que tiene un mayor riesgo. Hay muchos remedios que podemos hacer, pero uno de los más efectivos, según sus usuarias, es la mascarilla casera de arroz.

Siendo un consejo de belleza que emplean las mujeres asiáticas para tener un aspecto joven y un tono uniforme, logrando disminuir todas las marcas que tengan en su rostro. Solamente realiza lo siguiente:

Lava una taza de arroz hasta que salga el agua blanquecina. Agrega una taza de agua purificada y deja remojar por 30 minutos. Pasado el tiempo, trituramos todo en una licuadora. Colamos la preparación. El líquido que obtengamos lo llevamos a una olla y cocinamos a fuego bajo. Mueve constantemente. Una vez que se espese, sacamos del fuego, y dejamos enfriar completamente. Aplica en el rostro por 30 minutos, pasado el tiempo retira el producto con abundante agua. Realiza su aplicación 3 veces por semana.

¿Cómo prevenir las manchas por el sol?

Aunque la mascarilla casera de arroz es muy efectiva para lograr disminuir las manchas del sol en la piel, es fundamental que las usuarias hagan ciertas acciones, con las cuales podrán prevenir la presencia de dichas imperfecciones. Por lo que se recomienda hacer lo siguiente:

Aplica protector solar a diario, y realiza su aplicación cada 4 horas.

Usa gorras y lentes para evitar la menor exposición al sol.

Evita sobreexponerte al sol.

Una buena hidratación también te ayudará a lucir una piel juvenil, evitando la presencia de manchas.

Ante cualquier mancha sospechosa que aparezca en tu piel, te recomendamos que acudas a un médico especialista, puesto que será el encargado de darte el mejor skincare, basándose en las necesidades de tu piel.