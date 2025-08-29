¿Cuál es el mejor ritual para realizar en septiembre, según el Feng Shui?

Solo restan dos días para que el mes de agosto llegue a su fin y quienes confían en creencias como la Astrología, el Feng Shui o la Numerología, entre otras, toman esta etapa como como algo muy particular en torno a las energías. Algunas de estas creencias proponen rituales para atraerlas y que nos acompañen.

Atrae la abundancia en este 2025 con ayuda del feng shui. Te decimos cómo [VIDEO] En Venga la Alegría nos preocupamos por tu bienestar. Toma nota de esta importante información y ponla en práctica para ver los resultados.

En el caso del Feng Shui, esta filosofía que nació en China lleva más de 3.500 años compartiendo preceptos que sirven de guía para muchas personas, a lo largo y ancho del mundo. Esta se ha establecido como un modo de vivir que, indican sus adeptos, tiene la capacidad de cambiar la vida con simples cambios.

¿En qué se basa el Feng Shui?

Esta creencia china precisa que la armonía es el entorno en donde las energías pueden fluir de manera adecuada e impactar positivamente en la salud, el bienestar y la prosperidad. Lograr esa armonía es posible equilibrando las energías y el entorno por el que se mueven.

El Feng Shui pone el foco, entre otros aspectos, en la disposición de los objetos y en el uso, de manera estratégica, de las formas y los colores, además de la utilización de ciertos materiales. La clave está en mantener los ambientes ordenados y limpios, procurando que se trata de un lugar acorde al tránsito de las energías.

¿Cuál es el mejor ritual para septiembre?

Ante la llegada del mes de septiembre, y de cada mes, la renovación de energías es un hecho para muchas creencias. En el caso del Feng Shui, se trata de algo muy especial pero para lo cual hay que realizar procesos o rituales para agilizar su arribo y fluidez dentro del hogar.

En esta oportunidad, el Feng Shui propone llevar a cabo el ritual definitivo para atraer las energías más positivas al hogar y que la abundancia y la prosperidad se manifiesten. En primer lugar hay que hacer una limpieza profunda de la casa y eliminar objetos rotos o que estén dañados.

El próximo paso es ventilar los ambientes y renovar la disposición de los muebles y adornos. El Feng Shui aconseja colocar plantas con colores vibrantes y elementos decorativos que representes a los elementos fuego, tierra, madera, metal y agua.