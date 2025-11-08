Exnovia de Alex Marín dio a conocer cuánto recibía por crear videos con contenido para adultos

Yamileth Rodríguez, creadora de contenido para adultos y ex novia del productor y actor Alex Marín, ha desatado una nueva polémica al revelar las cantidades que presuntamente recibía por participar en los videos.

¿Cuánto dinero recibía la creadora de contenido?

Durante una entrevista, la joven aseguró que por cada colaboración en el material explícito, Alex Marín le pagaba tan solo cinco mil pesos, una cifra irrisoria comparada con lo que, según ella, él generaba.

Sus declaraciones han colocado en el ojo de la tormenta, las prácticas financieras dentro del entorno laboral que compartía con Marín. De acuerdo a lo que manifestó Yamileth las ganancias por filmación, Rodríguez afirmó que el productor se embolsaba “de 100 mil pesos para arriba”, dependiendo del proyecto, mientras que ella solo recibía una fracción.

Así también la creadora de contenido hizo hincapié en que su relación con Alex Marín, conocido por su controversial “poliamor”,fue una de las etapas más difíciles y “turbias” de su vida. Así también dijo que era un hombre narcisista y controlador por lo que la obligaba a realizar acciones que ella no quería por miedo a entrar en un conflicto.

“Me obligaban a hacer cosas que a mí no me gustaban, pero las tenía que hacer por no pelear”, confesó la joven. Yamileth explicó cómo funcionaba la estructura financiera:“A mí solamente me hacía firmar el que era mi manager... y él pues recibía todo el dinero”.

Cabe destacar que Rodríguez también manifestó que el hombre justificaba la retención de las ganancias aludiendo a deudas por una casa, una camioneta y los gastos de las giras.

“Me decían:‘es que hay que pagar esto porque debemos una casa, la camioneta y las giras y todo eso’. Y yo decía:‘es que yo no tengo nada, yo quiero comprarme una casa’”, relató la modelo.

A esto también se le suman las acusaciones que habían realizado otras exparejas de Alex Marín. En su caso Mía Cortés había manifestado que Marín le había robado millones de pesos a todas sus parejas, incluyéndola a ella, afirmando que “nada más nos utilizaba para imagen de él, porque nosotras no obteníamos ningún beneficio”.Esto no es todo ya que Cortés también acusó a Yamileth de haberle robado más de un millón de pesos.