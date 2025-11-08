Sergio Mayer Mori, en desacuerdo con el Tío Pepe por anuncio del presupuesto: “Yo sé lo que hice”

Uno de los aspectos más importantes de la ceremonia de traición de anoche fue el anuncio del presupuesto por parte del Tío Pepe para las raciones de los granjeros de la siguiente semana y uno de los que se mostró más decepcionado con la revelación del 70 por cierto de los insumos fue el mismísimo Capataz de La Granja VIP, Sergio Mayer Mori.

"Ustedes saben lo que hicieron": Mayer Mori defiende el trabajo realizado

Durante un momento de la jornada de actividades de este sábado, 'El Patrón' Alberto del Río se le acercó a Sergio Mayer Mori para tener una conversación con él y uno de los temas tocados por el luchador fue el anuncio del presupuesto de comida para la siguiente semana.

Cuando el nominado de esta semana le preguntó al Capataz cómo se sentía al respecto, Mayer Mori defendió tanto su desempeño como el de los granjeros, al expresarle que "saben lo que hicieron" y le enlistó algunos de los esfuerzos adicionales que realizó en días previos como la limpieza de las vacas, la construcción en el chiquero, la atención a los borregos y el cuidado de la hortaliza.

Además, calificó negativamente la percepción de que no había existido un liderazgo tan destacado durante los días pasados, a lo que 'El Patrón' le reveló su preocupación por el estado emocional del Capataz, debido a que coincidió en su molestia por la "calificación" otorgada por el Mayoral de La Granja VIP.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al cuarto eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Lolita Cortés, 'El Patrón' Alberto del Río, Alfredo Adame y Jawy Méndez, no olvides votar por tu favorito.

