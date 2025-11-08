Muere famosa actriz de televisión luego de renunciar a la fama por una enfermedad

Hay una gran tristeza enluta al mundo de la industria del cine y televisión ya que se confirmó la muerte de una reconocida actriz. Los últimos años de su vida estuvo alejada de las cámaras debido a que fue diagnosticada con una fuerte enfermedad que no le permitía poder llevar a cabo su trabajo.

Se trata de Pauline Collins, cuya familia fue la encargada de compartir el comunicado para dar a conocer la muerte de la famosa. Ella se destacó por apariciones en diversos programas por lo que sus fans se encuentran muy consternados.

¿Qué le pasó a la actriz Pauline Collins?

La muerte de Pauline Collins fue el 6 de noviembre a los 85años de edad. La familia compartió un mensaje dando los detalles del lamentable fallecimiento que sacudió a la industria del espectáculo internacional.

Mediante un mensaje, la familia dio a conocer que la actriz perdió la vida de manera "pacífica" en el asilo en el que se encontraba. La actriz tomó la decisión de retirarse del ojo público después de ser diagnosticada con Parkinson.

Devastated to hear we have lost Pauline Collins. What a lady. What an actress. ❤️ pic.twitter.com/D7Ya3FRiIj — Dame Joanna Lumley (@JoannaLumleyUK) November 6, 2025

"Una presencia brillante, chispeante e ingeniosa en el escenario y la pantalla", se lee en el mensaje. Después de esta noticia sus fans y compañeros expresaron sus condolencias como así también su dolor por la pérdida.

¿Quién era Pauline Collins?

Pauline Collins fue una famosa actriz de cine y televisión que murió el pasado 6 de noviembre a los 85años de edad. Ella fue diagnostica con Parkinson por lo que decidió alejarse de los reflectores. Todo indicaría que su deceso se dio por las complicaciones que desarrolló de esta enfermedad.

La mayoría recordó a la actriz por el trabajo que hizo en "Yo amo a Shirley Valentine" que le valió el Premio BAFTA a la mejor actriz. El mundo de la farándula se encuentra muy consternado ante esta noticia y han hecho llegar a los familiares sus condolencias.

