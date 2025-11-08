Jawy continúa en guerra con Eleazar en La Granja VIP: “No sabes hacer ni m*dres”

Todo parece apuntar que la tensión entre Jawy y Eleazar solamente va a incrementar en las próximas horas y días tras la nominación de Méndez a manos del salvado el pasado jueves y la actividad que realizaron este día en conjunto es prueba de ello.

Jawy exhibe a Eleazar en la caballeriza

Pese a ser sábado, los granjeros deben continuar con sus actividades rutinarias al interior de La Granja VIP y como Jawy Méndez y Eleazar Gómez habían estado atendiendo a los caballos desde inicios de esta semana, la nominación del también conocido participante de 'Exatlón' provocó un ambiente de tensión.

La falta de conocimiento de Eleazar sobre la forma adecuada en que se deben de tratar a los caballos provocó que Jawy estallara contra el salvado de esta semana, pues cuando el actor intentó sacar a 'Canelo' de la caballeriza, Méndez lo impidió y señaló con mucha molestia que "ya lo había hecho"; "tú estás muy vamos a hacerlo siempre y no sabes hacer ni madres", exclamó.

"Ahorita lo cepillas... a ver si eso sí", dijo Jawy mientras sacaba al caballo.

Posteriormente, el último nominado de esta semana le aclaró a Eleazar que le iba a explicar "lo que ya tendría que saber", pero que no confundiera su ayuda para aprender a cepillar a 'Canelo' y amarrarlo con que quisiera estar platicando con él.

Cabe recordar que esta mañana Jawy se valió de las cámaras de la habitación del Capataz para pedir votos a quienes seguían la transmisión 24/7 del reality show y prometió que iría tras Eleazar si es que no llegara a salir este domingo de La Granja VIP.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al cuarto eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Lolita Cortés, 'El Patrón' Alberto del Río, Alfredo Adame y Jawy Méndez, no olvides votar por tu favorito.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.