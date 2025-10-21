México tendría un nuevo billete de 2,000 pesos y el de 20 podría desaparecer: lo que se sabe

Si eres de las personas que aún guarda dinero viejo en la cartera, esto te va a sorprender. El Banco de México (Banxico) está renovando los billetes con la familia tipo G y, sí, entre ellos podría aparecer uno de 2,000 pesos, mientras que el de 20 pesos podría desaparecer.

Aunque suena impresionante, algunos detalles de este anuncio ya son un hecho, mientras que otros aún no se confirman. Por eso, a continuación, te presentamos la explicación y los detalles sobre los nuevos diseños.

¿Cuál es la familia de billetes tipo G?

Piensa en los billetes que ya conoces, pero con un pequeño “upgrade”. Los de 50 y 100 pesos son de polímero, así que duran un montón y no se arrugan ni se rompen fácil.

Los de 200, 500 y 1,000 pesos siguen siendo de algodón, pero los colores son más vivos y los contrastes hacen que encontrarlos rápido sea mucho más fácil.

Lo más bonito: cada billete tiene su propia historia. El de 50 pesos muestra la Fundación de Tenochtitlan y el ajolote de Xochimilco. El de 200 pesos sigue con Benito Juárez y la Reserva de El Vizcaíno.

Canva De acuerdo a Banxico, los nuevos diseños incluirán un billete de 2,000 pesos

¿Cómo sería el billete de 2.000 pesos?

Aunque todavía no es un hecho, el posible billete de 2,000 pesos enseñaría a Octavio Paz y Rosario Castellanos con los campos de agave de Tequila. Solo con imaginarlo, dan ganas de tenerlo en la cartera. Y es que Banxico tiene este diseño desde 2018, pero solo lo imprimirá hasta que sea necesario para la población.

¿Qué pasará con el billete de 20 pesos mexicanos?

El billete azul de 20 pesos con Benito Juárez empezará a desaparecer poco a poco. La razón es simple: se desgasta rápido y es más práctico reemplazarlo por monedas.

¿Ya no tendrá valor el billete de 20 pesos?

No te preocupes, todavía puedes usarlo, pero cada vez lo verás menos en la cartera. Probablemente, esta decisión de Banxico provoca poquito de nostalgia, porque es un billete que usamos todos los días y tiene su encanto.

Canva ¿Cómo será el billete mexicano de 2,000 pesos? Mientras tanto, podemos seguir utilizando el actual billete de 20 pesos

¿Cómo serán los nuevos diseños y la seguridad de estos billetes?

Banxico se lució: habrá ventanas transparentes, microtextos, relieves que puedes sentir, tintas que cambian de color y hilos dinámicos. Falsificar un billete ahora será prácticamente imposible.

Lo más relevante es que cada billete sigue contando una historia de México, y casi se siente como si llevaras un pedacito de cultura y naturaleza en la cartera.

(Especial/Banxico) Estos son los nuevos billetes, según Banxico.

Más allá de los colores o el diseño, los billetes serán más duraderos y seguros. Para todos nosotros, solo hay que acostumbrarse; para coleccionistas, es una oportunidad de tener piezas únicas.

Y sí, el billete actual de 20 pesos irá desapareciendo, pero todavía tienes tiempo de usarlo o guardarlo como recuerdo.