Activa el “Modo Viva México” en WhatsApp para las fiestas patrias en sencillos pasos

Estamos a un par de horas de celebrar las fiestas patrias, una celebración que muchos esperan con gusto y donde se da inicio a la temporada de festividades. En la app de WhatsApp es posible activar el “modo viva México”, una decoración que le otorga tonalidades de la celebración.

¡Este pozole de Iztapalapa no puede faltar en las fiestas patrias! [VIDEO] Rahmar se fue hasta Iztapalapa para probar un delicioso pozole además de unas garnachitas en “La Pura Sabrosura” y vaya que tienen ganada nuestra garantía.

Es un proceso que poca gente conoce. Para que agregues los colores de la importante fiesta, te explicaremos cómo hacerlo en unos sencillos pasos. Agrega un estilo patrio para que te sientas en la celebración todos los días.

¿Cómo activar el “Modo Viva México” en WhatsApp?

Primero te explicaremos cómo otorgarle a tu teclado de WhatsApp un estilo para las fiestas patrias. Son varios pasos, pero cada uno de ellos es muy sencillo de realizar. Solamente haz lo siguiente para cambiar su aspecto:

Descarga una fotografía que sea referente a la fiesta. Ingresa a la app, da clic en la barra para escribir un mensaje. Además del teclado, aparecerá un engrane en la parte superior. Dale clic, selecciona en “Temas” y después da clic en “Mis Temas”. Selecciona la imagen que has descargado. Ajusta el tamaño o muévela de ser necesario, también ajusta el brillo y listo. Guarda todo el cambio.

Por otro lado, además de modificar el teclado, también vamos a ajustar el fondo de pantalla que hay en los chats. De esta manera, aumentaremos el “Modo Viva México” en nuestras pláticas. Realiza lo siguiente:

Ingresa a la aplicación, presiona los tres puntos que hay en la parte superior e ingresa a la opción de “Ajustes”. Entra a la opción de “Chats”, selecciona el apartado de “Fondo de pantalla”. Aplica la adopción de “Cambiar” y de “Mis Fotos”. Selecciona la imagen que usarás, ajústala y, por último, da clic en “Establecer fondo de pantalla”

¿Cómo modificar el icono de WhatsApp?

Aunque es posible cambiar el icono de WhatsApp, para ello es necesario descargar otra aplicación. La más recomendada por los internautas es Nova Launcher. Igualmente, el proceso es muy fácil, solamente descarga una foto alusiva a las fiestas patrias, entra a la app, selecciona el icono, editar y selecciona la imagen que deseas cambiar.

Con todas estas modificaciones podrán implementar el cambio al “Modo Viva México”, logrando pintar cada una de sus secciones con los colores de la bandera. Así que no esperes más y ponlo a prueba para esta fiesta o las que restan del año.