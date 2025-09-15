Muere de forma inesperada un querido cantante: el emotivo mensaje de su familia conmovió a todos

El mundo de la música está de luto tras confirmarse la muerte de un personaje clave para la industria latinoamericana. Se trata de Hermeto Pascoal, un cantante brasileño que marcó a más de una generación con sus creaciones.

La triste noticia fue confirmada directamente por su familia, quienes a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, dedicaron un sentido mensaje de despedida y agradecieron el cariño que se le brindó en vida. Además, rescataron el amor por la música que siempre caracterizó al llamado “Hechicero albino” y resaltaron algunos de los aprendizajes que buscó dejar con su legado.

“Con serenidad y amor, anunciamos que Hermeto Pascoal ha realizado su transición al plano espiritual, rodeado de familiares y compañeros musicales. En el momento exacto de paso, su grupo estaba en el escenario, como le hubiera gustado, haciendo sonido y música. Como siempre nos enseñó, no dejemos que la tristeza se apodere: hay que escuchar el viento, el canto de los pájaros, el vaso de agua, la cascada, la música universal sigue viva”, se lee en el escrito.

(Instagram) Este fue el desgarrador comunicado con el que la familia despidió al cantante Hermeto Pacal.

Quién era Hermeto Pascual, el cantante que murió y que marcó la música latinoamericana

Hermeto Pascoal fue un cantante, arreglista, compositor y arreglista musical, originario de Brasil. Con 75 años de trayectoria activa, se le consideró como uno de los personajes más relevantes en la industrial musical brasileña y latinoamericana, pues su talento se expandió a otros países.

Un aspecto que siempre llamó la atención de sus seguidores y el público en general, es la destreza que mostraba para manejar casi cualquier instrumento, pues era común verlo como flautista, melodicista, saxofonista, guitarrista y pianista, a veces intercalando en una misma presentación. El género en el que destacó fue el jazz, aunque solía experimentar en distintos ritmos para ponerle su toque.

¿De qué murió Hermeto Pascual?

Al momento de su fallecimiento, Hermeto Pascoal tenía 89 años. En cuanto a las causas de la muerte del afamado artista todavía se desconocen los detalles, pues su familia pidió privacidad y anticiparon que los homenajes de despedida estarán abiertos al público.

Instagram / @hermetopascoal Hermeto Pascoal murió a los 89 años

En redes sociales circula una versión apuntando a la posibilidad de que este deceso se diera por fallas multiorgánicas, situación que habría tenido lugar mientras se encontraba hospitalizado en Brasil. Sin embargo, estas especulaciones no han sido abordadas directamente por ningún miembro de su círculo cercano o equipo de trabajo.