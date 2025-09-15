Mariachis sorprenden con una conocida canción, pero en el lugar equivocado

México es uno de los países en donde más contenido se genera para plataformas como TikTok e Instagram. Muchos videos se vuelven virales y recorren los dispositivos móviles de millones de usuarios como sucede ahora con un show de mariachis que interpretaron una conocida canción, pero en el lugar equivocado.

Este tipo de producciones audiovisuales es muy común en las redes sociales y es que se trata de momentos únicos que son documentados por los presentes y luego ganan lugar en las plataformas digitales. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió con los mariachis?

¿Mariachis ofrecen show en lugar equivocado?

Los protagonistas de esta historia son los integrantes de “Mariachi Los Alazanes de Jalisco” quienes se han convertido en virales por la presentación sorpresa que realizaron en una sala de Cinépolis, en Guadalajara. Fue tras la proyección de “Demon Slayer: Castillo Infinito” que los músicos irrumpieron en la sala.

La sorpresa del público no solo fue por la llegada de los mariachis, sino porque estos comenzaron a cantar “Amigo fiel” de la popular película “Toy Story”. Los músicos también cantaron “Cuando alguien me amaba” y “Cambios extraños” por lo que los presentes en la sala imaginaron que se trataba de una verdadera confusión.

¿Qué pasó en realidad con los mariachis?

El video comenzó a viralizarse rápidamente y, aunque muchos internautas señalaron que los mariachis se habían confundido de sala, no fue así. Fueron los propios integrantes de “Mariachi Los Alazanes de Jalisco” y otros internautas los encargados de revelar qué sucedió.

La llegada de los mariachis a la sala fue parte de las actividades programadas por Cinépolis en el marco de las celebraciones patrias y el 30° aniversario de “Toy Story”. De todos modos, el hecho es viral y aquellos que se vieron sorprendidos con la actuación de la formación mexicana se llevaron un hermoso recuerdo, más allá de lo que habían disfrutado en la gran pantalla.