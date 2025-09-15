‘Funan’ a Taylor Swift por evitar fotos en partido de los Chiefs; fans apuntan a supuesto embarazo

La cantante Taylor Swift se volvió blanco de duras críticas por evitar ser captada durante el partido entre los Chiefs de Kansas contra los Eagles de Philadelphia. Además de los reclamos, sus fans especularon que la actitud de la cantautora se debió a que no quiso dejar ver el supuesto embarazo por el que atraviesa, pues tampoco apareció en la transmisión televisiva del encuentro, algo inusual en sus visitas a los estadios de la NFL en donde participa su prometido Travis Kelce.

A través de redes sociales se viralizó el momento en el que personal del Arrowhead Stadium colocaba un muro plegable para que la prensa y los asistentes se percataran de la llegada de la cantante. Los hechos se dieron luego de que, el pasado 26 de agosto, Swift y Kelce anunciaron su compromiso, casi dos años después de que hicieron pública su relación.

Desde que la pareja confirmó su noviazgo, en septiembre de 2023, la presencia de la cantante en los partidos de los Chiefs benefició al equipo y a la NFL con 945 millones de euros en publicidad, registrados hasta el fin del temporada pasada, según datos de Apex Marketing Group. Este fenómeno fue catalogado como ‘el efecto Taylor Swift’.

Así es el anillo de compromiso de Taylor Swift

El anillo de compromiso de Taylor Swift fue creado por Kindred Lubeck, fundadora de Artifex Fine Jewelry, en colaboración directa con Travis Kelce. Recientemente, en entrevista con Fox NFL Sunday, el jugador de los Chiefs reveló que cuando se arrodilló para pedirle a la cantante que unieran sus historias no pudo contener el llanto. “Me sudaban las palmas de las manos. Soy muy sensible, así que se me escaparon algunas lágrimas. Ha sido un camino emocionante hasta ahora, y estoy deseando pasar el resto de mi vida con ella”, expresó.

