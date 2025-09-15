En pleno posparto, Margot Robbie luce atrevido y revelador vestido TRANSPARENTE

En la premier de su nueva película, Margot Robbie hizo una orgullosa declaración de moda con su elección de outfit: estando todavía en el periodo posparto de su primer bebé, usó un vestido casi completamente transparente. A un año de ser objeto de burlas y críticas por su cuerpo, la actriz respondió a los ‘haters’ luciendo absolutamente espectacular.

Margot Robbie arrasa con vestido transparente en premier de “A Big Bold Beautiful Journey”

Hace unos días se llevó a cabo la premier en Reino Unido de “A Big Bold Beautiful Journey”, la película más reciente que protagoniza Margot Robbie en compañía de Colin Farrell, Kevin Kline y Phoebe Waller-Bridge. Para la alfombra roja de esta comedia romántica, la actriz australiana decidió usar un atrevido vestido transparente.

Crédito: Getty Images.

Margot Robbie desfiló con un modelo Armani Privé, probablemente en homenaje a Giorgio Armani, legendario diseñador que falleció el 4 de septiembre. La tela del vestido era ‘nude’ y transparente, por lo que dejaba al descubierto casi completamente el cuerpo de la intérprete; lo único que la cubría era una gran cantidad de cristales colocados estratégicamente, creando motivos florales.

Crédito: Getty Images

La australiana recibió a su primer bebé en noviembre de 2024, junto a su esposo, el productor británico Tom Ackerley. A menos de un año de dar a luz, Margot lució una escultural figura en uno de los vestidos más atrevidos que ha llevado a cualquier alfombra roja.

Durante su embarazo, la intérprete de “Suicide Squad” mostró orgullosamente su pancita tanto en eventos públicos como en bikini estando de vacaciones. Desafortunadamente, fue blanco de comentarios misóginos sobre su cuerpo.

Margot Robbie y Tom Ackerley están casados desde 2016, y juntos crearon la empresa productora LuckyChap Entertainment. Bajo este sello han llevado a buen puerto proyectos como “Barbie”, “Saltburn”, “Promising Young Woman” y “Yo, Tonya”.

La pareja se caracteriza por manejar con mucho hermetismo su vida privada y se mantienen alejados de las redes sociales. Por esta razón, a casi un año de recibir a su primer hijo, no se tiene mayor información del bebé o de su nombre.