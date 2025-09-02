Este es el momento perfecto para usar el emoji de corazón azul en WhatsApp

Los emojis en las conversaciones de las redes sociales, se han convertido en una pieza clave para poder transmitir de una manera diferente lo que se siente o lo que se quiere compartir con las personas en la plataforma de WhatsApp.

Entre los emojis más importantes se encuentran los de corazón, los cuales son indispensables en las conversaciones, un ejemplo de esto es el corazón blanco, también tenemos el rojo y el de color amarillo. Sin embargo, lo que pocos usuarios saben, es que estos corazones también tienen un significado diferente. Por lo que es relevante saber cuándo usarlos.

#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo? [VIDEO] ¡Aquí te lo decimos!

¿Cuándo usar el emoji de corazón azul?

Uno de los preferidos por los usuarios y que todos quieren tener en sus conversaciones, es el corazón azul, pero son pocas las personas que realmente conocen su significado. Por ese motivo, aquí te despejaremos todas las dudas.

De acuerdo con algunos usuarios, este podría significar sentimientos de confianza, apoyo, cercanía y estabilidad. Es muy común que el emoji se utilice para expresar emociones o sentimientos sumamente profundos, pero de una forma no verbal y mucho más visual.

Incluso, el sitio de Emojipedia, detalla que el corazón azul, la bolsa de dinero, el símbolo de alto voltaje y el carrito de compras, aseguran que son relacionados con las emociones de los consumidores, incluso se ha especulado que es una estrategia por parte de las empresas para generar ventas.

Por tal razón, el corazón azul es asociado para expresar amistad, lealtad y apoyo. Aquí te dejamos algunos ejemplos en los que pueden utilizarlo:

Sin embargo, a nivel mundial muchos esperarían que el emoji de corazón es uno de los más usados, pero no es así, de acuerdo con lo que se sabe, el emoji que está llorando de risa es el preferido de los usuarios de las redes sociales.

