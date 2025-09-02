Pepe Aguilar celebró este triunfo de la familia; ¿otra vez se burlaron de Emiliano Aguilar?

La situación sigue muy caliente con las disputas directas entre los hijos de la dinastía Aguilar, pues después de la clara burla de parte de las redes sociales de la familia, de nueva cuenta hay polémica con la declaración de Pepe Aguilar. El jefe de familia felicitó a sus orgullos y entre ellos no se encontró Emiliano Aguilar.

¿Pepe Aguilar olvidó a su hijo Emiliano?

En medio de una disputa directa entre el hijo mayor de Pepe y el resto de la familia, el jefe de familia regresó a la carga en redes sociales con otra postal donde presume el orgullo que siente. Esta felicitación se dio al equipo de charros que compiten en una disciplina donde ganaron por segundo año consecutivo. Al final una de las cosas que más le agrada al entorno de la dinastía es todo lo que tiene relación con el charrismo.

Aunque muchos esperaban que se concretara un mensaje contundente de paz u otro para seguir con la polémica hacia su hijo mayor, Pepe no se metió en problemas y felicitó a los jóvenes que están en competencia en el equipo de su propiedad. Por ello, no hay problema alguno de su parte en contra de otras personas, como sucede regularmente, él está dedicado a lo suyo.

¿Por qué la familia de Pepe Aguilar se burló de Emiliano?

Aunque muchos argumentan que el joven que vive en los Estados Unidos solamente está haciendo publicidad con el pleito directo, trascendió que Emiliano le respondió a su padre respecto a cómo él ha sido evidentemente aislado del entorno familiar. Además, dijo directamente que no iba a dejar que Pepe hablara mal de su ex esposa (madre de Emiliano), pues en una entrevista se indicó que esta mujer se llevó a su hijo y dejó sin nada la casa donde vivía con el propio Pepe Aguilar.

Y el fin de semana el perfil oficial del perro de la familia publicó una foto con Gordo en el fondo de la casa de Emiliano Aguilar. Es decir, en un montaje hicieron mofa de los videos de Emiliano donde confrontó a Pepe y el resto de la familia. Dicha publicación se borró y hoy sigue muy tensa la relación de este joven con todos los que forman parte de la dinastía familiar. ¿Hasta dónde llegará esto?

