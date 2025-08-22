¡Tiene 12 lados! Si tienes esta moneda conmemorativa de 20 pesos podrías ganar 5 MDP

En redes sociales ha comenzado a circular una moneda conmemorativa de 20 pesos que cuenta con una serie de características por las cuales algunos coleccionistas están dispuestos a pagar hasta 5 millones de pesos. Una de ellas, curiosamente, es que cuenta con 12 lados.

Esta moneda conmemorativa de 20 pesos, además de ser dodecagonal, cuenta con varias características que hacen que los amantes de la numismática paguen millones de pesos por ella. Ante ello, es preciso conocer cuáles son estas y por qué vale tanto en internet.

En diciembre de 2020, el Senado aprobó la emisión de una moneda conmemorativa de $20 por el centenario de la muerte de Emiliano Zapata.



Hoy @Banxico puso en circulación dicha moneda. La moneda es dodecagonal y lleva inscrita la leyenda "Tierra y Libertad" y los años 1919-2019. pic.twitter.com/B5ym0TNFAT — Gerardo Esquivel (@esquivelgerardo) April 12, 2021

¿Qué dice el Banco de México sobre la moneda conmemorativa de 20 pesos?

De acuerdo con el Banco de México, esta moneda conmemorativa de 20 pesos forma parte de la Familia C1, además de tener un diámetro de 30 mm, un canto estriado discontinuo y un peso de 12.67 gramos, así como una forma dodecagonal.

De igual modo, Banxico hace hincapié en que esta moneda cuenta con el rostro de Emiliano Zapata, uno de los hombres más importantes en la historia de la Revolución. Y mientras en el anverso aparece el Escudo Nacional en relieve escultórico, en el reverso figura el busto del general, así como un campesino arando.

¿Por qué estas monedas valen mucho dinero en internet?

La numismática es un negocio que ha crecido de manera importante en México, por lo que existen monedas cuyo valor ascienden a millones de pesos por algunos puntos, entre los que destacan su rareza, año de acuñación, estado de conservación o características que las hagan únicas o difíciles de encontrar.

La #NuevaMoneda20 pesos conmemorativa del centenario de la muerte del General Emiliano Zapata, es de curso legal y sirve para realizar pagos. Distínguela por su forma y novedosos elementos de seguridad. Conoce más en: https://t.co/k3vlfRohjf pic.twitter.com/h4zg57RAAK — Banco de México (@Banxico) April 12, 2021

¿Por qué esta moneda vale hasta 5 millones de pesos?

De acuerdo con el dueño de esta moneda conmemorativa de 20 pesos, la cual publicó en Mercado Libre, esta pecunia está usada, y por su rareza y características tiene un valor de 5 millones de pesos. En ese sentido, vale decir que objetivamente no existe una razón de peso por la cual su precio se eleve de manera considerable, por lo que se recomienda asistir con un experto en numismática para evitar futuros fraudes.

