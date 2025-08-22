Mamá de Gala Montes lanza polémica opinión sobre la pelea de su hija contra Alana Flores

El evento de boxeo entre influencers y artistas del medio mexicano-latinoamericano tuvo su ejecución el domingo pasado y una de las grandes protagonistas fue Gala Montes. Al ser una personalidad envuelta en la polémica, su conflicto con Alana Flores generó una enorme cantidad de comentarios alrededor. Y después de varios días, la señora Crista Montes concretó una opinión formal de lo ocurrido con su hija… con quien está abiertamente peleada.

¿Crista habló mal de Gala Montes tras su pelea de box?

Gala Montes fue de los personajes que más morbo generó alrededor de su conflicto en el ring contra Alana Flores. Muchos de sus detractores la tachan de tener una personalidad tóxica en exceso. Ante eso, el resultado final de dicha pelea le sirvió a la gente para despotricar contra su figura. En ese sentido, la que también se unió a los múltiples comentarios hacia Gala… fue Crista Montes.

Sin embargo, contrario a lo que muchos pensaban, la madre de Gala la apoyó en todo momento. Estas fueron sus palabras: "¿A quién creen que le haya ido de la pelea? Lógico a mi hija. A lo mejor estuve calladita, pero lógico que voy a querer que gane mi hija”. Esto confundió a ciertos seguidores que pensaban que la señora Crista odia a su hija.

¿Gala Montes y Crista Montes sí están peleadas?

Sí, la situación alrededor de la familia es demasiado conflictiva. Gala indicó que desde pequeña fue utilizada por su madre para enriquecerse y fue hasta los 18 años que se independizó de inmediato. Por ello, en los años recientes que Gala Montes tomó bastante relevancia en el medio, se hizo notorio el distanciamiento. Pero esto se supone que es por parte de la hija.

“Aunque esté enojada con ella, es mi hija y va a seguirlo siendo hasta el día que yo me muera. Si la tuve es porque la quise y siempre la querré". Y en más de sus comentarios indicó que los abucheos realmente no hicieron mella en Gala, pues desde pequeña mostró personalidad para pararse frente muchas personas en los escenarios.

Gala de pequeña le temblaban sus patitas al subir a un escenario y aún así lo hacía, ya quisieran esos que gritaron tener la valentía y determinación que ella tiene, ni volviendo a nacer. No se han dado cuenta, y aún así la siguen subestimando. 😌💡🧠 pic.twitter.com/lzyrFr3Riy — Diego (@Dieguin23_) August 21, 2025

