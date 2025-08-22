Si tienes alguna de estas 3 monedas es posible que los coleccionistas se peleen por ellas: valen muchísimo

En el mundo de la numismática, uno de los aspectos más atractivos para los expertos, son aquellas piezas que tienen algún distintivo que alteran su apariencia. De esta manera, el valor aumenta inmediatamente, tal como ocurre con estas 3 monedas que son muy cotizadas en las colecciones más exclusivas y quienes las tengan pueden ganar mucho dinero al venderlas. ¿Las tienes? Te explicamos cómo son y qué características tiene cada una.

1. Moneda de 50 centavos con error de acuñación

Los procesos de fabricación en la Casa de Moneda de México son sumamente estrictos y procuran cuidar la calidad en todo momento, por lo que las equivocaciones ocurren con poca frecuencia. Pero cuando pasa, lejos de afectar a las divisas, terminan haciéndolas únicas.

Mercado Libre Los errores de impresión aumentan el valor en las monedas

En el caso de este modelo disponible en Mercado Libre de 50 centavos, que se vende por un precio de $7,000,000, es decir, un estimado de 375 mil 864 dólares, existe una falla de impresión que alteró la carátula principal.

En la imagen proporcionada por el propietario, se aprecia que tiene un doble relieve en la parte inferior, como si hubiera pasado por los sellos en dos ocasiones.

2. La moneda del Porfiriato con desgaste

Otro aspecto que suele fascinar a los coleccionistas, es la antigüedad de los objetos y cómo han resistido al paso del tiempo. Por esta razón, cuando existen alteraciones ocasionadas por los años, las monedas adquieren un prestigio inexplicable y favorece a que se vendan por cantidades exorbitantes.

Mercado Libre Las monedas antiguas son muy cotizadas entre los coleccionistas

Para muestra, este diseño de un centavo, cuyo origen data de 1890, a propósito de la época del Porfiriato y tiene secciones que desaparecieron casi por completo. Si bien en la actualidad no tiene ningún valor para usarse transacciones cotidianas, en internet se vende por $5,000,000, lo que representan aproximadamente 268 mil 474 dólares.

3. Moneda de Quetzalcóatl con rasgaduras

Las monedas mexicanas son conocidas por sus espectaculares diseños, varios de ellos inspirados en la cultura y época prehispánica. Y si esto se combina con detalles especiales, termina creándose una combinación única que resulta sumamente atractiva para los expertos.

Mercado Libre Las monedas alteradas por el paso del tiempo se pueden vender por mucho dinero

Para muestra, este numisma de 5 pesos con relieve de Quetzalcóatl, que aunque fue acuñada en 1981, conserva una carátula brillante, pero marcada por diversas raspaduras que transformaron su apariencia.

El precio estipulado por el dueño es de $3,000,000, que por el tipo de cambio vigente, equivale a más o menos 161 mil 84 dólares.

Así que ya lo sabes, busca en los objetos arrumbados que crees que no sirven para nada, pues podrías tener una de estas 3 monedas que los coleccionistas buscan incansablemente y por las que están dispuestos a pagar una fortuna.