Erika Buenfil fue víctima de robo en CDMX y no le ayudaron. “Uno ya no se siente seguro”

A través de sus redes sociales, la actriz Erika Buenfil dio a conocer que fue víctima de la delincuencia en CDMX. Le robaron y, aunque no hubo violencia de por medio, tanto ella como su hijo Nicolás mostraron indignación en un par de videos que publicaron.

Todo ocurrió después de una jornada de trabajo, cuando Erika salió a comer con su hijo Nicolás y su sobrino a un restaurante japonés dentro del centro comercial Mitikah, y esta es una actividad que frecuentan mucho en plazas comerciales.

Erika Buenfil denuncia robo en centro comercial de CDMX

Los jóvenes llevaban consigo sus computadoras y, al llegar, decidieron dejarlas dentro de la camioneta. Esto último la actriz lo reconoció como un error, aunque explicó que es común que Nicolás deje ahí sus cosas de la escuela, como su laptop y cuadernos.

La actriz aclaró que incluso se estacionaron cerca de una de las entradas y alcanzaron a ver guardias de seguridad, lo que les dio tranquilidad en un inicio.

Al terminar de comer y volver al auto, no notaron nada extraño; sin embargo, fue cuando el sobrino de Erika descendió del vehículo que se dieron cuenta de que las computadoras ya no estaban.

De inmediato acudieron con personal de seguridad del centro comercial, pero lejos de recibir apoyo, lo único que obtuvieron fueron largas. “Nunca nos ayudaron, les ponían una traba tras otra”, relató Buenfil en un video.

Aunque Nicolás tenía enlazada una de las laptops a su celular y pudo confirmar que seguía dentro de Mitikah, la falta de respuesta oportuna permitió que los delincuentes salieran sin problema. El otro equipo robado ya había sido apagado y fue imposible localizarlo.

La actriz recalcó que su camioneta estaba intacta, sin cristalazos ni puertas forzadas, lo que hace aun más confuso el robo.

En su propio video, Nicolás también expresó su indignación, asegurando que los policías no les permitieron hacer nada ni les mostraron las cámaras de seguridad. “Estoy muy sorprendido y asqueado con esta situación”, dijo, al tiempo que recomendó a la gente no dejar pertenencias en los vehículos y tener mucho cuidado al visitar Mitikah.

Finalmente, Erika compartió un mensaje en sus historias para agradecer las muestras de apoyo recibidas tras contar lo ocurrido: “Cada palabra, cada gesto y cada muestra de cariño han significado muchísimo para mí”. No obstante, desde su video dejó claro que la experiencia la hizo reflexionar sobre la inseguridad en la ciudad: “Uno ya no se siente seguro en ninguna parte”.

