Esto fue lo que dijo el exnovio de Ángela Aguilar tras revelaciones de Nodal

En medio del revuelo que generó la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, el nombre de Josh Ball volvió a colocarse en el ojo público. El jugador de la NFL, quien habría mantenido un romance con Ángela Aguilar, compartió un mensaje en redes sociales que rápidamente fue interpretado como una indirecta hacia la situación.

Las declaraciones de Nodal, donde confirmó que la hija de Pepe Aguilar mantuvo una relación con el deportista antes de iniciar su historia de amor con él, dieron pie a que las miradas se volvieran hacia los exnovios de la joven cantante. La propia Ángela ya había hablado sobre este vínculo meses atrás, aunque sin profundizar demasiado en los detalles.

¿Cuál fue la reacción de Josh Ball sobre Ángela Aguilar?

De acuerdo con un aclamado periodista de espectáculos norteamericano, Josh Ball rompió su silencio tras la polémica al publicar en sus redes sociales la canción “Me vas a extrañar” de la Banda MS. Para muchos seguidores, este gesto fue tomado como una respuesta indirecta al revuelo generado por Nodal, en especial por la rapidez con la que el intérprete de mariacheño comenzó su relación con Ángela luego de terminar con Cazzu.

La publicación llamó la atención debido a que el jugador se había mantenido al margen de comentarios públicos sobre su romance y posterior ruptura con la cantante mexicana. Según la misma fuente, incluso habría tenido que dejar el departamento en Houston que compartía con ella, situación que alimenta aún más la controversia.

Gussy Lau también reaccionó: ¿qué dijo sobre Ángela Aguilar?

El exnovio de Ángela Aguilar y compositor cercano a la familia, Gussy Lau, compartió un mensaje que muchos interpretaron como una referencia directa: “Me arriesgué por ella… pero mis ojos la miraban diferente”. Sus palabras encendieron las redes, pues coincidieron con la oleada de comentarios sobre el complejo historial sentimental de la intérprete.

Con estas reacciones, la polémica que rodea a Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue generando titulares, mostrando que la historia aún tiene varios capítulos por revelarse.

