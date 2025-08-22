Se cumple la Regla de 3: Xava Drago y los famosos que murieron en los últimos días

Agosto del 2025 se ha convertido en uno de los meses más tristes dentro del mundo del espectáculo y entretenimiento en México. La regla de 3 se cumplió y, además de Xava Drago, el país sufrió la pérdida de dos estrellas más, motivo por el cual luce interesante conocer quiénes fueron estos.

Fue hace unas horas cuando Xava Drago, integrante del grupo CODA, perdió la vida luego de perder la batalla contra el cáncer de estómago, dejando consigo un hueco importante en el mundo del entretenimiento nacional. Él, sin embargo, no fue el único que perdió la vida en los últimos días.

Descanse en paz Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda; tal vez lo recuerden por la canción “Aún”, famosa a mediados de los 90. pic.twitter.com/5tgLGhoQcb — Simpsonito (@SoySimpsonito) August 21, 2025

Xava Drago y los famosos que murieron en estos días

Xava Drago abandonó este mundo a los 54 años de edad luego de sufrir una recaída por el cáncer de estómago que lo consumió desde el año pasado. Hace tan solo unos días, el integrante de CODA aseguró que los doctores no podían hacer nada por él, por lo que agradeció a cada uno de sus seguidores por el apoyo mostrado.

Junto a él, otros famosos perdieron la vida en un periodo de tiempo corto, más específicamente del 19 al 22 de agosto. El primero de esta regla de 3 fue Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño quien fue asesinado a los 38 años de edad debido a un ataque que sufrió en el municipio de Zapopan, en el Estado de México.

Ahora, en las últimas horas se confirmó la muerte de Nayeli, “La Reina De La Cumbia”. Esta información fue confirmada por los grupos Merenglass y El Grupo Aroma, mismos que lamentaron la muerte de la cantante mexicana sin que se dieran a conocer más detalles de su lamentable deceso.

Hoy la música está de luto. Nos despedimos de una gran amiga, compañera y artista: Nayeli, La Reina de la Cumbia.



Tu voz, tu alegría y tu pasión por la cumbia dejaron huella en cada escenario y en cada corazón que tocaste. Nos queda tu legado, tu fuerza y el recuerdo imborrable… pic.twitter.com/9bHcubJfP6 — RAMON GLASS (@MERENGLASS) August 21, 2025

¿Qué es la regla de 3 en el mundo del entretenimiento?

La regla de 3 no es más que una superstición que indica que tres celebridades o, bien, famosos del mundo del entretenimiento, morirán en un corto periodo de tiempo. Dicha teoría se volvió popular a raíz de lo sucedido en el año 1959 con las muertes de Ritchie Valens, Buddy Holly y The Big Popper.