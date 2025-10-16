OFICIAL: Alfredo Adame y TODOS los primeros NOMINADOS de La Granja VIP HOY miércoles 15 de octubre
Después de que La Asamblea se llevara a cabo y Eleazar Gómez, La Bea se suman a Alfredo Adame y a César Doroteo como los primeros nominados de La Granja VIP, ¿quién de ellos saldrá el próximo domingo 19 de octubre?
¡La primera Asamblea de La Granja VIP ya se llevó a cabo! Y después de un fuerte CARA A CARA cada uno de los granjeros dio su voto para nominar a quien consideran no debería seguir dentro del reality show. Recordemos que ya teníamos los nombres de César Doroteo y Alfredo Adame dentro del grupo de los nominados, después de que uno no fuera salvado por sus compañeros y el otro perdiera en el juego de El Duelo.
Durante esta primera Asamblea y en sets de 4 enfrentamientos cara a cara, por fin descubrimos a los 4 nominados de la semana de estreno de La Granja VIP, quienes resultaron ser Eleazar Gómez y La Bea, quienes como bien dijo nuestro conductor Adal Ramones “están con un pie afuera de La Granja VIP”, corriendo un gran riesgo de ser el primer eliminado del reality show.
“Se acaban las amistades y empieza la supervivencia” les advirtió Adal Ramones antes de que todos se fueran hacia el salón donde darían sus nominaciones. Así fueron los votos de cada uno de los granjeros:
- César Doroteo nominó a Eleazar Gómez
- Alfredo Adame nominó a Omahi
- Sergio Mayer Mori nominó a Manola Díez
- Alberto del Río nominó a La Bea
- Carolina Ross nominó a Eleazar Gómez
- Fabiola Campomanes nominó a Kike Mayagoitia
- La Bea nominó a Eleazar Gómez
- Lola Cortés nominó a Fabiola Campomanes
- Lis Vega nominó a Manola Díez
- Kim Shantal nominó a Eleazar Gómez
- Kike Mayagoitia nominó a La Bea
- Manola Díez nominó a Omahi
- Sandra Itzel nominó a Eleazar Gómez
- Omahi nominó a Manola Díez
- Jawy nominó a La Bea
- Eleazar Gómez nominó a La Bea
¿Cómo votar para salvar a tu granjero favorito?
Si uno de los 4 nominados está dentro de tu top de granjeros, no te preocupes, puedes votar para SALVARLO de la siguiente forma:
- Da click a la siguiente liga: votación.
- Tienes 10 votos en total, los cuales puedes dar a un solo granjero o repartirlos entre tus favoritos.
- Envía tus votos.
- ¡No dejes de votar! Entra diariamente a la liga para que puedas utilizar los votos para SALVAR a tu granjero favorito.
¿Cuándo conoceremos al granjero eliminado de La Granja VIP?
El próximo domingo 19 de octubre durante La Gala conoceremos al primer granjero o granjera que será eliminado de La Granja VIP. No olvides que puedes ver el programa a través de Azteca UNO y en nuestro sitio web oficial.