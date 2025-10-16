OFICIAL: Alfredo Adame y TODOS los primeros NOMINADOS de La Granja VIP HOY miércoles 15 de octubre

¡La primera Asamblea de La Granja VIP ya se llevó a cabo! Y después de un fuerte CARA A CARA cada uno de los granjeros dio su voto para nominar a quien consideran no debería seguir dentro del reality show. Recordemos que ya teníamos los nombres de César Doroteo y Alfredo Adame dentro del grupo de los nominados, después de que uno no fuera salvado por sus compañeros y el otro perdiera en el juego de El Duelo.

Durante esta primera Asamblea y en sets de 4 enfrentamientos cara a cara, por fin descubrimos a los 4 nominados de la semana de estreno de La Granja VIP, quienes resultaron ser Eleazar Gómez y La Bea, quienes como bien dijo nuestro conductor Adal Ramones “están con un pie afuera de La Granja VIP”, corriendo un gran riesgo de ser el primer eliminado del reality show.

“Se acaban las amistades y empieza la supervivencia” les advirtió Adal Ramones antes de que todos se fueran hacia el salón donde darían sus nominaciones. Así fueron los votos de cada uno de los granjeros:



César Doroteo nominó a Eleazar Gómez

Alfredo Adame nominó a Omahi

Sergio Mayer Mori nominó a Manola Díez

Alberto del Río nominó a La Bea

Carolina Ross nominó a Eleazar Gómez

Fabiola Campomanes nominó a Kike Mayagoitia

La Bea nominó a Eleazar Gómez

Lola Cortés nominó a Fabiola Campomanes

Lis Vega nominó a Manola Díez

Kim Shantal nominó a Eleazar Gómez

Kike Mayagoitia nominó a La Bea

Manola Díez nominó a Omahi

Sandra Itzel nominó a Eleazar Gómez

Omahi nominó a Manola Díez

Jawy nominó a La Bea

Eleazar Gómez nominó a La Bea

¿Cómo votar para salvar a tu granjero favorito?

Si uno de los 4 nominados está dentro de tu top de granjeros, no te preocupes, puedes votar para SALVARLO de la siguiente forma:



Da click a la siguiente liga: votación

Tienes 10 votos en total, los cuales puedes dar a un solo granjero o repartirlos entre tus favoritos.

Envía tus votos.

¡No dejes de votar! Entra diariamente a la liga para que puedas utilizar los votos para SALVAR a tu granjero favorito.

¿Cuándo conoceremos al granjero eliminado de La Granja VIP?

El próximo domingo 19 de octubre durante La Gala conoceremos al primer granjero o granjera que será eliminado de La Granja VIP. No olvides que puedes ver el programa a través de Azteca UNO y en nuestro sitio web oficial.