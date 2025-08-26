De las pantallas de Survivor México a un romance controversial; La historia de Aranza Carreiro y Ximena Duggan

No cabe duda que Survivor México, ha sido escenario de intensas emociones y momentos llenos de emociones, estrategias y hasta romances, siendo el de Aranza Carreiro y Ximena Duggan, uno de los más llamativos y comentados, pues para la audiencia ha sido un, sube y baja de emociones, dentro del controversial romance entre Aranza y Duggan, el cual ha vivido con intensidad tanto dentro cómo fuera de los reflectores.

Un romance que superó la rivalidad en Survivor México

Fue durante su participación en Survivor México 2023 que Aranza Carreiro y Ximena Duggan, se hicieron pareja, tras conectar emocionalmente dentro del reality show tras varias especulaciones de los fans. Poco después de la confirmación del romance, Ximena comentó: “Aranza, solo tú y yo entendemos, solo tú y yo sabemos. Entendí a qué llegué a Survivor y definitivamente llegué a ganar. Te conocí y eres el premio más grande. Gracias, por tanto. Sí, compas, estamos juntas”.

Rumores y controversias

Aunque este ha sido un amor construido, no se ha quedado fuera de controversias, pues la concursante Ximena había ingresado al programa con una relación previa con Karina Canchola, lo que generó acusaciones de infidelidad. Motivo por el cual Ximena, declaró que su relación con Karina ya se encontraba rodeada de problemas antes de su llegada al concurso y señaló que su conexión con Aranza fue genuina.

No obstante, esta no ha sido la única polémica que ha puesto en tela de juicio la relación, y dado de qué hablar entre los fans, pues Duggan no se guardó nada durante su charla con Chiken durante la emisión de El Otro Lado de los Realities, donde habló de su relación, señalado que “algo no cuadraba” pues agregó que, en privado, ella le decía una cosa, pero en público, ¡era todo lo contrario!

Duggan no se guardó nada y confesó que, durante su relación, sentía que algo no cuadraba. En privado, ella le decía una cosa, pero en público, ¡era todo lo contrario! Pero aquí no terminó el chisme, ya que Chiken dio cátedra y demostro por qué es el rey del chismecito, pues Duggan terminó contando: Cómo las dinámicas dentro del juego le permitieron darse cuenta de las jugadas emocionales que había estado viviendo. Advirtiendo que fue víctima de dos facetas de Aranza, una dentro del programa y una completamente diferente fuera de él.

La vida después de Survivor

Tras finalizar su presencia dentro del Reality, optaron por continuar con su relación dando mucho de qué hablar en redes sociales por sus viajes ye encuentros. No obstante, para febrero del año pasado, fue Aranza quien reveló el final de su relación con Ximena, esto desde su Instagram en donde agradeció por los momentos vividos y agradeció por su tiempo juntos.