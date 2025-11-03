Moneda de 1 peso se vende en miles de pesos debido a su icónico diseño; ¿la tienes en casa?

En internet ha comenzado a circular una moneda de 1 peso que a simple vista luce común y corriente pero que, si se analiza a detalle, cuenta con una serie de características tan llamativas por las cuales las personas están dispuestas a pagar miles de pesos por ella. ¿De cuál se trata?

La numismática ha tenido un crecimiento espectacular en México en los últimos años, pues son cada vez más las personas que venden y compran pecunias a precios estratosféricos. Un ejemplo de ello es esta moneda de 1 peso, la cual, de acuerdo con sus características, se vende en miles en redes.

¿Cuáles son las características de esta moneda de 1 peso?

Una de las razones por las cuales esta moneda de 1 peso vale miles es porque circuló en México entre los años 1870 y 1905; además, cuenta con un atractivo especial que sugiere su fabricación hecha de oro, pues cuenta con .875 de este material y un peso de 1.692 gramos.

Su diámetro es de 14 milímetros, y mientras que en su anverso aparece el Escudo Nacional con la leyenda República Mexicana en la parte superior, en el reverso figura la ley de pureza de oro, así como las iniciales del ensayador, la inscripción 1 peso y la marca de la casa de moneda en donde fue fabricada.

Ante estas características, es importante decir que su valor depende de su estado de conservación y de lo bien cuidada que esté. Y si bien algunas casas de subastas como Heritage Auctions la coloca con un precio de 13 mil pesos, expertos consideran que su valor va desde los 8 mil 917 hasta los 36 mil 975 pesos mexicanos.

¿Es confiable comprar monedas y artículos de numismática en internet?

Si bien son cada vez más las monedas y billetes que se ofertan en internet, lo más recomendable es asistir con un experto en numismática para que sea él quien brinde más detalles respecto a la moneda que deseas adquirir y evitar, con ello, fraudes o precios por demás elevados para una simple pecunia.