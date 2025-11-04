Frente Frío 12: ESTADOS afectados por lluvias y bajas temperaturas hoy martes 4 de noviembre

La temporada de frío finalmente llegó, y lo anterior ha hecho que algunos lugares específicos del país tengan que soportar los estragos de la naturaleza. El Frente Frío 12 es una realidad, motivo por el cual aquí conocerás los estados afectados por las lluvias y las bajas temperaturas hoy martes 4 de noviembre.

Una vez superadas las celebraciones como Halloween y Día de Muertos, las personas al interior del país deberán estar atentas al Frente Frío 12, fenómeno que lastimará a varios estados del país no solo con lluvias y bajas temperaturas, sino también con fuertes rachas de viento durante este día.

¿Qué estados tendrán lluvias y bajas temperaturas hoy martes 4 de noviembre?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, estados como Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco vivirán lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm. Vale decir que no todos los municipios de dichos estados se verán afectados por las lluvias, por lo que resulta fundamental atender las recomendaciones de salud.

Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Puebla vivirán intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, mientras que Colima y Jalisco deberán lidiar con lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm. Vale decir, además, que Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México sufrirán rachas de viento de 35 a 50 kilómetros por hora.

En cuanto al frío se refiere, Baja California, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y el Estado de México tendrán mínimas de -5 a 0 grados, por lo que es preciso abrigarse para evitar enfermedades respiratorias.

¿Qué estragos ocasionará el Frente Frío 12 este día?

Según indica la CONAGUA, durante este martes 4 de noviembre el Frente Frío 12 logrará extenderse sobre el Mar Caribe, hecho que generará lluvias puntuales fuertes y algunos chubascos en el sureste del país. De igual modo, la masa de aire frío que se generará ayudará a mantener el ambiente frío con algunos bancos de niebla en varias regiones del territorio nacional.