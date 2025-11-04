Él es el cantante que presenció la muerte de Carlos Manzo; así fue el momento

Uno de los temas que se hicieron virales a lo largo de los días recientes fue el asesinato de Carlos Manzo. Mientras se llevaban a cabo las actividades del Festival de las Velas, el alcalde de Uruapan sufrió un ataque armado, en el cual perdió la vida. Sin embargo, justo al lado se encontraba Vicente Jáuregui, quien se preparaba para su presentación musical en medio de un evento cultural de gran importancia alrededor del Día de los Muertos.

¿Cómo contó Vicente Jáuregui la muerte de Carlos Manzo?

El artista oriundo de Uruapan se mostró bastante consternado por lo ocurrido, pues se vivió un momento de alta tensión en lo que él pensó que eran fuegos artificiales. Sin embargo, cuando las multitudes que estaban en el evento corrieron por su vida, se dio cuenta que había disparos alrededor de lo que debía ser una fiesta musical llena de la tradición mexicana del Día de Muertos.

“Todavía sigo tratando de asimilar, la cabeza sigue alterada. Yo ya estaba en el escenario… vimos como la gente comenzaba a correr y supimos que había una tragedia”, comentó el joven artista mexicano para una entrevista que le hizo el periodista, Javier Ceriani.

En más del relato, Vicente indicó que él se encontraba a unos minutos de subirse a tocar y que precisamente daba una entrevista. Pero ese fue el momento exacto en el que se desató la locura: “Es un festival lleno de niños, yo desde el escenario veía cómo lloraban con sus papás. Imagínate que tienes ocho años, sales a disfrutar un evento cultural y matan a una persona; te crea un trauma que nunca se va a borrar”.

¿Quién es Vicente Jáuregui, artista que vio en vivo la muerte de Carlos Manzo?

El mexicano vive su etapa como solista desde 2021 tras formar parte de San Pascualito Rey. El género que predominantemente toca es el rock alternativo y su trayectoria alcanza colaboraciones con artistas de la talla de Sonido Gallo Negro, Alejandro Marcovich y Daniela Spalla.