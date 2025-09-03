Muere famoso fisicoculturista: ¿quién era y de qué murió?

Una repentina muerte ha enlutado al mundo del fisicoculturismo ya que Erik Markov, una joven promesa, ha perdido la vida. Hacía unos meses el deportista había logrado su tarjeta profesional en la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB).

Pati Chapoy lamenta la muerte del productor Memo del Bosque [VIDEO] Pati Chapoy y los conductores de Ventaneando lamentaron la muerte del productor Memo del Bosque, al destacar su gran trayectoria en la televisión.

El deceso fue confirmado por los medios especializados como Generation Iron. Las muestras de respeto y pesar han aflorado en redes sociales y plataformas especializadas desde que se conoció la noticia.

¿De qué murió el fisicoculturista Erik Markov?

Por el momento no se conocen las causas oficiales del deceso. Markov había conseguido la tarjeta profesional del Mr. Olympia Amateur España en mayo, este es un paso que marca el paso de aficionado a profesional.

“Hice realidad mi sueño: obtuve mi tarjeta de gira”, publicó en su redes sociales con una fotografía junto a su pareja y también entrenadora personal, Lucía Barahona.

El lituano dedicó palabras de profundo agradecimiento hacia pareja , refiriéndose a ella como “compañera de vida, mejor amiga y fuerza silenciosa”. Sin dudas el repentino fallecimiento sorprendió a todos.

Compañeros y fans han multiplicado los mensajes de despedida. Fede Guevara, quien es culturista, expresó a través de Instagram: “Descansa en paz amigo. Qué injusta es la vida, siempre se lleva a los mejores”, destacando la serenidad y el carácter del fallecido.

Por su parte su pareja manifestó que “No me siento capaz de hacerlo en este momento, y todavía no he procesado esta situación que estamos pasando tanto su familia como yo (...) Por respeto a él y a su familia, no volveré a publicar nada”.

Rest in piece Erik Markov. Very new pro. I don’t know what happened and don’t want to speculate but just know patience is key & things always get better. Prayers for the family. pic.twitter.com/NTgDe5i78P — BIG 77 (@moneybig2022) August 30, 2025

De acuerdo a la información aportada por Generation Iron, Markov se caracterizaba por su disposición a colaborar con otros y su obsesión por alcanzar el máximo nivel de acondicionamiento físico. Su pronta partida ha dejado a todos los aficionados y compañeros con mucho dolor y no encuentran consuelo.