Pagan hasta 280,000 por billete de 20 pesos

Desde hace un tiempo, el comercio electrónico ha crecido muchos, donde las personas pueden encontrar todo tipo de objetos, entre los más buscados tenemos los billetes y monedas, los cuales son solicitados por los amantes de la numismática, quienes ponen atención especial en los que tienen errores o alguna peculiaridad que los hace únicos, tal es el caso de un billete de 20 pesos.

¿Cómo es el billete de 20 pesos que se vende por una suma mayor?

Dentro de los ejemplares más buscados, se encuentra un billete de 20 pesos que puede valer más de 200 mil, por ciertas características que lo hacen muy especial y aquí te daremos todos los detalles.

De acuerdo con los expertos este billete fue emitido en el año 2021, y aunque es un ejemplar muy reciente, los expertos en la materia han revelado que existe un número de serie, el cual es AA0720996, mismo que corresponde a los que primeros tirajes que se hicieron, por lo motivo que ha incrementado su valor en el mercado.

¿En dónde se puede encontrar este billete de 20 pesos?

Este ejemplar ha sido puesto a la venta en la plataforma de comercio electrónico de Mercado Libre, donde ha sido ofertado por la cantidad de 280 mil pesos, aunque no existe una garantía, por lo que se recomienda siempre consultar en las casas de subastas u otros sitios que sean oficiales para poder revisar la autenticidad de este billete de 20 pesos.

La información citada es obtenida en los sitios de subasta más importantes de México y el mundo. Recomendamos siempre verificar la veracidad de las ofertas y publicaciones en sitios que ofrecen este tipo de compensaciones y consultar cualquier duda ante las instituciones financieras oficiales.

