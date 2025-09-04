Esta es la polémica más grande de Nataly Gutiérrez en Exatlón México

Una de las atletas que han hecho historia en Exatlón México ha sido Nataly Gutiérrez, quien ha estado en 5 ediciones del reality deportivo antes de Exatlón CUP. Pero, aunque tiene una buena base de seguidores, hace casi 2 años surgió una fuerte polémica con su nombre.

Todo comenzó en 2023, cuando Nataly abandonó la competencia por problemas personales. Esto fue lo que pasó con la exbasquetbolista.

La polémica de Nataly Gutiérrez en Exatlón México

El 8 de diciembre de 2023, mientras se realizaba una edición de Exatlón México, Nataly Gutiérrez solicitó abandonar el reality deportivo. “Recibí una llamada de mi mamá hace unos días. Había comentado que tenía una situación difícil allá afuera, actualmente está muy complicado el tema de la custodia de mi hija”, le dijo a Antonio Rosique antes de solicitar formalmente su salida.

“Mi hija me necesita”, dijo la atleta del entonces Equipo Rojo antes de irse con el permiso de la Máxima Autoridad.

La pequeña Ámbar es hija de Nataly y el jugador de voleibol Gabriel Zamorano, quienes estuvieron comprometidos pero no llegaron a casarse.

En redes sociales comenzaron a circular versiones de que Nataly Gutiérrez había sido infiel a Gabriel Zamorano y que por esta razón se rompió su compromiso en primer lugar; también se decía que el atleta quería quitarle la custodia a Nataly por esta razón.

El tercero en discordia, según todos esos rumores, era Josué Menéndez, atleta de alto rendimiento que desde temporadas atrás había compartido equipo con Nataly en Exatlón México.

Tiempo después, en una transmisión en vivo, Nataly Gutiérrez negó que “anduviera” con Josué y se refirió a él únicamente como un “gran amigo”.

Ahora, la atleta jalisciense de 34 años ha dejado atrás la polémica y forma parte una vez más del icónico reality deportivo, en la edición Exatlón CUP.