Belleza natural: Aceite que promete borrar varices y arañitas con un simple masaje y está causando furor
La mezcla de hamamelis, romero y ciprés se volvió tendencia por sus efectos sorprendentes en la circulación y la apariencia de las piernas.
Las várices y las llamadas arañitas no solo alteran la apariencia, también suelen traer cansancio, inflamación y molestias en las piernas. Para aliviar estos síntomas, comenzó a popularizarse un aceite natural que mezcla hamamelis, romero y ciprés. Su acción combina efectos que desinflaman, reafirman y favorecen la circulación, ayudando a que las venas se noten menos de manera gradual y con resultados que cada vez más personas destacan.
Un aliado natural para la circulación
El hamamelis, también llamado “avellano de bruja”, refuerza los vasos sanguíneos y calma la hinchazón. El romero aporta compuestos que activan la circulación y reducen la sensación de pesadez. El ciprés complementa con un efecto relajante que apoya el drenaje y la tonicidad. Gracias a esta mezcla, se transformó en una de las opciones más recomendadas dentro de la herbolaria tradicional para quienes buscan un método accesible y práctico frente a las várices.
Expertos en remedios naturales aconsejan aplicar este aceite únicamente sobre la piel. Para evitar irritaciones, se sugiere diluir unas gotas en aceite de coco, almendras o jojoba. Luego, se extiende con masajes ascendentes desde los tobillos hacia los muslos, favoreciendo el retorno de la sangre. Lo ideal es repetir la rutina entre tres y cuatro veces por semana, preferiblemente por la noche, cuando el cuerpo descansa y la piel absorbe mejor los beneficios.
Precauciones y recomendaciones
Si bien los resultados suelen ser evidentes, no estamos frente a una solución mágica. Los especialistas recalcan que este tipo de preparados deben usarse como complemento de rutinas saludables, entre ellas moverse con regularidad, mantener una alimentación balanceada y optar por medias de compresión.
Tampoco sustituyen la consulta médica, cuando las várices generan molestias fuertes o aparecen complicaciones, es indispensable visitar a un flebólogo o un dermatólogo. Emplear estos aceites con precaución puede convertirse en un gran apoyo para favorecer la circulación y mejorar la estética de las piernas de manera natural y sin riesgos.