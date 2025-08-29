VIDEO: Mujer graba a una tribu caníbal aislada y casi no la cuenta

Los influencers suelen hacer cosas un poco descabelladas para aumentar las reacciones de sus seguidores y así también sumar más fans. En este caso una mujer casi perdió la vida por intentar acercarse a una tribu caníbal aislada.

Beso de Rosario Tijeras 4 y Juan Antonio IMPACTA a conductores de Venga La Alegría [VIDEO] Así reaccionaron los conductores de Venga La Alegría a las picantes escenas de Rosario Tijeras 4.

Dara Tah es la influencer que desató polémica en las redes sociales luego de que se la viera tratando de acercarse a una tribu aislada en la jungla de Papúa, Indonesia, como parte de un reto para TikTok.

Las imágenes muestran que Dara está junto a un grupo de turistas y un guía loca de la comunidad indígena. Ella intenta acercarse a la tribu ofreciendo sal como gesto de cordialidad.

¿Cuál fue la reacción de la tribu caníbal antela presencia de la mujer?

El video fue publicado el 26 de agosto de 2025, las personas que iban con la influencer se trasladaban en una embarcación de madera. Cuando se arriman a la orilla, se encuentran con miembros de la tribu, quienes portaban lanzas, arcos de gran tamaño y vestían tocados de plumas y faldas confeccionadas con hojas.

Uno de los indígenas apuntó al grupo con su arco y flecha, por lo que se vivieron momentos de tensión. Para pasar el momento, uno de los jóvenes le levantaba la mano en gesto de saludo.

La influencer sacó varios paquetes de sal y los agitó en el aire antes de verter un poco en su mano. Uno de los líderes probó la sal pero terminó escupiendo con un claro gesto de desagrado. Ante la situación es que el guía manifestó que debían irse porque estaban corriendo peligro.

https://www.instagram.com/reel/DN8ZQ3wiGCa/?igsh=MXB4NGJxbmZnMGh1NQ==

Se desató el debate

Una de las cosas que se puso en tela de juicio fue la veracidad del encuentro ya que muchos internautas manifestaron que esta tribu no existe y fue todo un montaje.

Por otro lado ha resurgido el debate sobre los límites éticos del turismo extremo y la exposición mediática de comunidades indígenas aisladas. Además se recordó el caso del misionero estadounidense John Allen Chau, quien en 2018 murió tras intentar ingresar a la isla de North Sentinel, en la India, habitada por una de las tribus más aisladas del mundo.