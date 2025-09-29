Mujer latina se mudó de Venezuela a Estados Unidos por un mejor futuro y terminó perdiendo la vida

En Estados Unidos existen miles de migrantes que dejaron sus países con la intención de generar ingresos y así poder mantener a su familia. Lamentablemente, no todos logran cumplir el llamado “sueño americano”, y algunos terminan siendo sorprendidos por la muerte, tal como le pasó a una joven mujer latina cuyo futuro se truncó por una desgracia.

Se trata de Paola Caldera, quien paralelo a su trabajo, comenzó a subir contenido en redes sociales sobre su día a día, lo que le permitió generar una sólida base de fans, quienes le acompañaron hasta el último momento. El fallecimiento de la influencer se produjo el pasado 27 de septiembre, cuando su familia confirmó que había perdido la lucha ante una extraña enfermedad.

¿Quién era Paola Caldera? La latina que logró triunfar en Estados Unidos

Paola Caldera era una mujer originaria de Venezuela, que desde hace varios años comenzó a radicar en Estados Unidos tras solicitar asilo político. Tenía apenas 30 años y ya había construido una vida en este país, pues estaba felizmente casada y era mamá de dos pequeños, a los que solía educar pensando en que se convirtieran en personas de bien.

Instagram / @paolacaldera Paola Caldera estaba casada y tenía dos hijos

En redes sociales acumulaba casi 300 mil seguidores, entre los que destacaba principalmente comunidad latina que la veía como una inspiración. Su contenido se enfocaba principalmente en viajes, moda, estilo de vida y maternidad, temáticas con las que había alcanzado una mayor audiencia.

¿De qué murió Paola Caldera? La extraña enfermedad que truncó su futuro

Respecto a cuál era el padecimiento que mermó la salud de la influencer y la debilitó en poco tiempo, se sabe que sufría de leucemia linfoblástica aguda, la cual le habría sido diagnosticada en 2024, según información de The Sun. Y aunque sí estaba sometida a diversos tratamientos, su cuerpo no logró resistir y murió luego de contraer neumonía.

Instagram / @paolacaldera La influencer latina Paola Caldera tenía leucemia

Ante esta dolorosa noticia, su familia ha dado a conocer que en los próximos días se llevarán a cabo los funerales de Paola Calderas. Asimismo, se han solicitado donaciones a la población latina para cubrir los gastos funerarios, puesto que no contarían con el presupuesto suficiente para darle el último adiós.