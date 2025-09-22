Triste muerte de una querida influencer: se enfermó en su propia boda y quedó en coma por varios días

La influencer Adna Rovčanin-Omerbegović murió a los 26 años después de permanecer varios días en coma tras enfermarse durante su noche de bodas. La noticia conmocionó al mundo entero por la manera en que la querida creadora de contenido perdió la vida en una fecha tan especial.

De acuerdo con The Mirror, la joven de origen bosnio comenzó a sentir un fuerte dolor durante la recepción de la ceremonia en el Hotel Hollywood de Sarajevo, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital. Esto ocurrió el 13 de septiembre, y su cuerpo solo resistió dos días más: el 15 de septiembre los médicos ya no pudieron hacer nada.

El funeral se celebró en la ciudad de Bara y, según reportes, tanto sus fans como su familia acudieron para darle el último adiós.

(X) La influencer Adna Rovčanin-Omerbegović también tenía una estética.

¿De qué murió la influencer Adna Rovčanin-Omerbegović?

La familia de Adna confirmó su fallecimiento con un emotivo mensaje en el que expresaron su profundo dolor por la pérdida; sin embargo, no revelaron detalles sobre las causas de muerte ni del parte médico. Según medios locales en Bosnia, la policía se encuentra investigando qué pudo haber sucedido aquella noche.

¿Quién era Adna Rovčanin-Omerbegović, la influencer que murió en su boda?

Adna era una influencer de 26 años que además de su actividad en redes sociales se dedicaba al estilismo y tenía su propio salón de belleza en Sarajevo.

Le sobreviven sus padres y cuatro hermanas. Tras darse a conocer la noticia de su muerte, su cuenta personal fue desactivada en redes sociales. No obstante, el fotógrafo de la boda llegó a publicar un par de imágenes de la pareja antes de la ceremonia, con un mensaje que decía: “Eres mi final y mi principio”.

(Instagram) El fotógrafo de la influencer había publicado algunas fotos de la pareja antes de la boda.

La inesperada partida de Adna Rovčanin-Omerbegović deja un vacío imposible de llenar entre sus seres queridos y seguidores, quienes hoy la recuerdan no solo por su talento, sino también por la trágica historia que marcó su despedida.