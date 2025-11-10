Navidad 2025: Las cenas que serán tendencia y son fáciles de preparar en familia

La cena de Navidad es uno de los momentos en donde la reunión familiar se disfruta a pleno. Sin embargo, son los platillos que elegimos los que se encargarán de hacer que nuestro paladar se deleite y es por eso que viene bien conocer cuáles son las tendencias para este 2025.

¡Esta mañana de Navidad, Rahmar nos preparó tortas de bacalao! [VIDEO] Con el delicioso recalentado de la celebración de una noche anterior, esta mañana de Navidad, Rahmar nos preparó exquisitas tortas de bacalao.

Si bien la gastronomía mexicana tiene platillos tradicionales para degustar durante las celebraciones de fin de año, algunas variantes pueden engalanar nuestra mesa.

¿Qué cenas serán tendencia?

De cara a la Navidad 2025, algunos platillos se destacan por ser exquisitos, pero sobre todo porque son fáciles de preparar y ese proceso también puede compartirse en familia. En este marco, uno de los platillos que serán tendencia este año es el “Lomo en salsa de tejocote” para el que primero debes sazonar y sellar el lomo en aceite con ajo y cebolla. Luego, cocinarlo tapado hasta que quede suave, mientras se licúan tejocotes previamente pelados con chiles guajillo y ancho hidratados, cebolla, ajo, jugo de naranja, caldo, azúcar o miel y canela. La salsa resultante se vierte sobre el lomo y se cocina unos minutos más para integrar sus sabores. Finalmente, hay que rebanarlo y servirlo acompañado de puré, arroz o ensalada.

El segundo platillo que serpa tendencia esta Navidad son los “Medallones de res con setas” para lo que debes sazonar los medallones con sal y pimienta, y sellarlos en una sartén con mantequilla o aceite hasta dorarlos. Luego, en la misma sartén se sofríen ajo, cebolla y setas fileteadas, para luego agregarle vino blanco o caldo hasta que reduzca. Finalmente, hay que reincorporar los medallones y cocinarlos unos minutos más hasta integrar los sabores.

Otra tendencia para la cena de Navidad

La última propuesta para esta Navidad 2025, son las “Pechugas en salsa de chipotle” cuya preparación inicia con sazonar y dorar las pechugas en aceite. Aparte, debes licuar crema, leche o caldo, chiles chipotles, cebolla y ajo para ir formando la salsa que luego se vierte sobre el pollo. Esta preparación se cocina tapada durante unos 10 o 15 minutos hasta que espese y puede servirse acompañada de arroz, pasta o verduras.