No son chiles en nogada: el rico platillo mexicano que es igual de delicioso, pero más fácil de hacer

Los chiles en nogada están de moda en esta temporada, y no es para menos: saben deliciosos. Sin embargo, su preparación tradicional puede resultar muy compleja. Afortunadamente, existen platillos mexicanos igual de sabrosos y mucho más fáciles de preparar. Uno de ellos son los chiles rellenos de queso con caldillo de jitomate. ¿Ya los probaste?

Este es un platillo mexicano que es irresistible y hasta el más inexperto en la cocina puede preparar en poco tiempo. A continuación, te decimos cómo prepararlos fácil y rápido.

Cómo hacer chiles rellenos de queso en caldillo de jitomate: receta fácil

Ingredientes:



5 piezas de chiles poblanos desvenados y sin piel.

300 gramos de queso Oaxaca o manchego (también puedes usar canasto o panela si quieres una opción reducida en grasa, únicamente considerando que no se derriten demasiado).

4 huevos.

4 piezas de jitomate mediano.

Media cebolla.

Sal y caldo de pollo al gusto.

Preparación:



Tatema los chiles. Ponlos en un comal caliente o directamente al fuego y deja que se tuesten ligeramente. Retira la piel y las semillas.

Parte a la mitad, cuidando que no queden muy planos.

Corta el queso de tu elección en fajitas medianas y rellena cada chile generosamente.

Canva El proceso de tatemado es muy común en los platillos mexicanos

Pasos para hacer un capeado de los chiles rellenos:



Separa las claras de los huevos y bate a punto de nieve para que esponjen.

En otro recipiente bate dos yemas e incorpora con suavidad sin dejar de mover. Según Larousse Cocina , el punto exacto del capeado es cuando comienzan a verse “picos” en la preparación.

Pasa los chiles sobre harina de trigo hasta que queden impregnados en su totalidad.

A continuación, sumerge en la mezcla.

En un sartén con el aceite muy caliente, pon cada chile y deja cocinar por ambos lados, cuidando que no se desintegren.

Para el caldillo:



Licúa los jitomates y la cebolla con un vaso de agua.

En una cacerola precalentada, agrega un chorrito de aceite y vierte la mezcla.

Agrega sal y sazonador al gusto.

Deja hervir hasta que cambie de color.

¿Con qué se pueden acompañar los chiles rellenos de queso? 2 guarniciones exquisitas para una comida completa

El paso final para este exquisito platillo mexicano, es servir. En un recipiente extenso coloca tus chiles rellenos de queso y vierte una cantidad generosa de caldillo, pero sin sumergirlos por completo. Puedes acompañar con arroz blanco o frijoles de la olla.

Canva Los chiles rellenos de queso son un platillo mexicano delicioso y muy fácil de hacer

Y listo, en menos de dos horas tendrás una comida completa, deliciosa y llenadora. Además, también es una alternativa de recetas económicas que te sacarán de cualquier apuro.