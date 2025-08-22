No son chiles en nogada: el rico platillo mexicano que es igual de delicioso, pero más fácil de hacer
Si no tienes ganas de pasar horas en la cocina y quieres disfrutar de un manjar mexicano, checa la receta de este platillo que te conquistará con sus sabores.
Los chiles en nogada están de moda en esta temporada, y no es para menos: saben deliciosos. Sin embargo, su preparación tradicional puede resultar muy compleja. Afortunadamente, existen platillos mexicanos igual de sabrosos y mucho más fáciles de preparar. Uno de ellos son los chiles rellenos de queso con caldillo de jitomate. ¿Ya los probaste?
Este es un platillo mexicano que es irresistible y hasta el más inexperto en la cocina puede preparar en poco tiempo. A continuación, te decimos cómo prepararlos fácil y rápido.
Cómo hacer chiles rellenos de queso en caldillo de jitomate: receta fácil
Ingredientes:
- 5 piezas de chiles poblanos desvenados y sin piel.
- 300 gramos de queso Oaxaca o manchego (también puedes usar canasto o panela si quieres una opción reducida en grasa, únicamente considerando que no se derriten demasiado).
- 4 huevos.
- 4 piezas de jitomate mediano.
- Media cebolla.
- Sal y caldo de pollo al gusto.
Preparación:
- Tatema los chiles. Ponlos en un comal caliente o directamente al fuego y deja que se tuesten ligeramente. Retira la piel y las semillas.
- Parte a la mitad, cuidando que no queden muy planos.
- Corta el queso de tu elección en fajitas medianas y rellena cada chile generosamente.
Pasos para hacer un capeado de los chiles rellenos:
- Separa las claras de los huevos y bate a punto de nieve para que esponjen.
- En otro recipiente bate dos yemas e incorpora con suavidad sin dejar de mover. Según Larousse Cocina, el punto exacto del capeado es cuando comienzan a verse “picos” en la preparación.
- Pasa los chiles sobre harina de trigo hasta que queden impregnados en su totalidad.
- A continuación, sumerge en la mezcla.
- En un sartén con el aceite muy caliente, pon cada chile y deja cocinar por ambos lados, cuidando que no se desintegren.
Para el caldillo:
- Licúa los jitomates y la cebolla con un vaso de agua.
- En una cacerola precalentada, agrega un chorrito de aceite y vierte la mezcla.
- Agrega sal y sazonador al gusto.
- Deja hervir hasta que cambie de color.
¿Con qué se pueden acompañar los chiles rellenos de queso? 2 guarniciones exquisitas para una comida completa
El paso final para este exquisito platillo mexicano, es servir. En un recipiente extenso coloca tus chiles rellenos de queso y vierte una cantidad generosa de caldillo, pero sin sumergirlos por completo. Puedes acompañar con arroz blanco o frijoles de la olla.
Y listo, en menos de dos horas tendrás una comida completa, deliciosa y llenadora. Además, también es una alternativa de recetas económicas que te sacarán de cualquier apuro.
