No son chiles en nogada: el rico platillo mexicano que es igual de delicioso, pero más fácil de hacer

Si no tienes ganas de pasar horas en la cocina y quieres disfrutar de un manjar mexicano, checa la receta de este platillo que te conquistará con sus sabores.

Los chiles en nogada están de moda en esta temporada, y no es para menos: saben deliciosos. Sin embargo, su preparación tradicional puede resultar muy compleja. Afortunadamente, existen platillos mexicanos igual de sabrosos y mucho más fáciles de preparar. Uno de ellos son los chiles rellenos de queso con caldillo de jitomate. ¿Ya los probaste?

Este es un platillo mexicano que es irresistible y hasta el más inexperto en la cocina puede preparar en poco tiempo. A continuación, te decimos cómo prepararlos fácil y rápido.

Cómo hacer chiles rellenos de queso en caldillo de jitomate: receta fácil

Ingredientes:

  • 5 piezas de chiles poblanos desvenados y sin piel.
  • 300 gramos de queso Oaxaca o manchego (también puedes usar canasto o panela si quieres una opción reducida en grasa, únicamente considerando que no se derriten demasiado).
  • 4 huevos.
  • 4 piezas de jitomate mediano.
  • Media cebolla.
  • Sal y caldo de pollo al gusto.

Preparación:

  • Tatema los chiles. Ponlos en un comal caliente o directamente al fuego y deja que se tuesten ligeramente. Retira la piel y las semillas.
  • Parte a la mitad, cuidando que no queden muy planos.
  • Corta el queso de tu elección en fajitas medianas y rellena cada chile generosamente.
platillo mexicano
Canva
El proceso de tatemado es muy común en los platillos mexicanos

Pasos para hacer un capeado de los chiles rellenos:

  • Separa las claras de los huevos y bate a punto de nieve para que esponjen.
  • En otro recipiente bate dos yemas e incorpora con suavidad sin dejar de mover. Según Larousse Cocina, el punto exacto del capeado es cuando comienzan a verse “picos” en la preparación.
  • Pasa los chiles sobre harina de trigo hasta que queden impregnados en su totalidad.
  • A continuación, sumerge en la mezcla.
  • En un sartén con el aceite muy caliente, pon cada chile y deja cocinar por ambos lados, cuidando que no se desintegren.

Para el caldillo:

  • Licúa los jitomates y la cebolla con un vaso de agua.
  • En una cacerola precalentada, agrega un chorrito de aceite y vierte la mezcla.
  • Agrega sal y sazonador al gusto.
  • Deja hervir hasta que cambie de color.

¿Con qué se pueden acompañar los chiles rellenos de queso? 2 guarniciones exquisitas para una comida completa

El paso final para este exquisito platillo mexicano, es servir. En un recipiente extenso coloca tus chiles rellenos de queso y vierte una cantidad generosa de caldillo, pero sin sumergirlos por completo. Puedes acompañar con arroz blanco o frijoles de la olla.

platillo mexicano
Canva
Los chiles rellenos de queso son un platillo mexicano delicioso y muy fácil de hacer

Y listo, en menos de dos horas tendrás una comida completa, deliciosa y llenadora. Además, también es una alternativa de recetas económicas que te sacarán de cualquier apuro.

¿No sabes preparar chiles en nogada? ¡Aquí te enseñamos!

[VIDEO] Este lunes el chef Rahmar nos enseña a preparar una deliciosa receta: chiles en nogada. ¡Apunta paso a paso y consiente a tu familia en estas vacaciones!

