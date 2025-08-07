Cómo hacer un espagueti verde que enamore a todos: receta en solo 6 pasos y con sabor gourmet
¿No sabes qué hacer de comer hoy? Checa esta receta de espagueti verde, un platillo que además de delicioso, es la opción ideal para un platillo muy completo.
La pasta es un alimento que fascina a chicos y grandes. Además, se trata de un producto sumamente versátil, pues puede prepararse de diferentes maneras para satisfacer a los paladares más exigentes, algo que sin duda logra el espagueti verde, una receta que combina color y sabor en un solo plato.
Un pensamiento erróneo que a menudo se tiene sobre los platillos que tienen a la pasta como protagonista, es que son difíciles de preparar y requieren siempre de ingredientes costosos. Y es todo lo contrario, ya que al igual que con la receta de espagueti verde, existen otras presentaciones que están listas en solo seis pasos, creando comidas completas y deliciosas.
Ingredientes y pasos de preparación para la receta de espagueti verde
Necesitas:
- 400 gramos de espagueti. Puede reemplazarse con otro tipo de pasta.
- 500 gramos de crema ácida.
- Una barra de queso crema (le dará una consistencia cremosa única).
- 4 chiles poblanos previamente tatemados, sin piel y sin semillas.
- Un cubo de consomé de pollo o una cucharada en polvo.
- Un diente de ajo.
- Sal al gusto.
- Una cucharada de mantequilla.
Preparación:
- Hierve la pasta hasta que esté al dente.
- Licúa los chiles, la crema ácida y el queso crema.
- En una cacerola precalentada, agrega la mantequilla y deja derretir.
- Vierte la salsa de chile poblano.
- Agrega el espagueti, el consomé de pollo y la sal.
- Deja a fuego medio de 10 a 15 minutos, retira y sirve.
¿Con qué se puede acompañar el espagueti verde? 5 guarniciones que te encantarán
Para complementar la receta de espagueti verde, es posible sumar una porción de tu proteína o ensalada favorita para hacerlo un plato todavía más equilibrado. Lo mejor es que puedes elegir el tipo de carne que se ajuste mejor a tus necesidades, ya que esta pasta combina perfecto con todas.
Algunas de las opciones ideales, son:
- Pechuga de pollo asada.
- Milanesa de res empanizada.
- Camarones a la mantequilla.
- Filete de salmón con pimienta.
- Ensalada de lechuga, espinaca y fresas.
