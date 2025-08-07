Cómo hacer un espagueti verde que enamore a todos: receta en solo 6 pasos y con sabor gourmet

La pasta es un alimento que fascina a chicos y grandes. Además, se trata de un producto sumamente versátil, pues puede prepararse de diferentes maneras para satisfacer a los paladares más exigentes, algo que sin duda logra el espagueti verde, una receta que combina color y sabor en un solo plato.

Un pensamiento erróneo que a menudo se tiene sobre los platillos que tienen a la pasta como protagonista, es que son difíciles de preparar y requieren siempre de ingredientes costosos. Y es todo lo contrario, ya que al igual que con la receta de espagueti verde, existen otras presentaciones que están listas en solo seis pasos, creando comidas completas y deliciosas.

Ingredientes y pasos de preparación para la receta de espagueti verde

Necesitas:



400 gramos de espagueti. Puede reemplazarse con otro tipo de pasta.

500 gramos de crema ácida.

Una barra de queso crema (le dará una consistencia cremosa única).

4 chiles poblanos previamente tatemados, sin piel y sin semillas.

Un cubo de consomé de pollo o una cucharada en polvo.

Un diente de ajo.

Sal al gusto.

Una cucharada de mantequilla.

Preparación:



Hierve la pasta hasta que esté al dente. Licúa los chiles, la crema ácida y el queso crema. En una cacerola precalentada, agrega la mantequilla y deja derretir. Vierte la salsa de chile poblano. Agrega el espagueti, el consomé de pollo y la sal. Deja a fuego medio de 10 a 15 minutos, retira y sirve.

Crédito: Freepik Para darle un toque más cremoso a la receta de espagueti verde, se le puede agregar queso crema.

¿Con qué se puede acompañar el espagueti verde? 5 guarniciones que te encantarán

Para complementar la receta de espagueti verde, es posible sumar una porción de tu proteína o ensalada favorita para hacerlo un plato todavía más equilibrado. Lo mejor es que puedes elegir el tipo de carne que se ajuste mejor a tus necesidades, ya que esta pasta combina perfecto con todas.

Algunas de las opciones ideales, son:



Pechuga de pollo asada.

Milanesa de res empanizada.

Camarones a la mantequilla.

Filete de salmón con pimienta.

Ensalada de lechuga, espinaca y fresas.