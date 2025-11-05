Estos son los nombres que estarán en tendencia en 2026

Elegir el nombre de un bebé es un momento especial para cualquier familia. En la búsqueda, muchos se avocan a las tradiciones familiares, otros buscan nombres con significados profundos o con un toque de originalidad, mientras que algunos padres se dejan llevar por las tendencias.

Las modas van recorriendo el mundo por lo que van cambiando constantemente. De esta forma es que la inteligencia artificial ha determinado cuáles son los nombres que estarán en tendencia en 2026.

¿Cuáles son los nombres que serán tendencia en 2026?

De acuerdo a la inteligencia artificial los nombres que estarán en tendencia son los que tienen significado profundo: por ejemplo “luz”, “fuerza”, “paz”.

Por otra parte también serán utilizados los que tengan influencia de la naturaleza, del cielo, de lo místico. Como así también aquellos nombres que evocan viento, estrellas, árboles, ríos.

No se descartan aquellos nombres clásicos que están regresando (“vintagechic”), o nombres “nuevos clásicos” que suenan elegantes y atemporales.

Teniendo esto en cuenta es que la IA ha determinado cuáles serán los nombres de niñas y niños, como así también unisex, que serán utilizados en 2026.

Para niñas

Liora— “luz”, hebreo.

Isla — elegante, natural, de origen escocés.

Elowen— nombre de origen córnico que significa “árbol de olmo / bosque de olmos”.

Lyra — inspirada por la constelación, estilo celestial.

Nova — “nueva”, latina, tendencia con aire futurista.

Zuri— “bella” en swahili, internacional.

Winona — nombre vintage que está resurgiendo.

Para niños

Elio — “sol”, de origen italiano/español, suena internacional.

Soren — nombre escandinavo, estilo moderno y refinado.

Cassian—clásico pero con aire moderno.

Zephyr— “viento del oeste”, naturaleza + poético.

Lazaro— bíblico, exótico y con fuerza.

Mateo — ya muy fuerte en algunos países hispanohablantes, mantiene terreno.

Ezra — cada vez más usado, mezcla de clásico y nuevo.

Canva Los nombres unisex serán muy usados.

Unisex / neutros

Rowan — naturaleza, irlandés, funciona para ambos géneros.

Indigo— color + estilo moderno, neutro.

River— naturaleza, neutro, tendencia.

Estos nombres son muy particulares pero se volverán tendencia el próximo año.

