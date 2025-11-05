Esto significa que a las personas no les gusta celebrar su cumpleaños, según la psicología

Celebrar su cumpleaños es una fiesta que muchos esperan con ansias, donde van a poder disfrutar de un momento en familia o con amigos, festejando un año más de vida, mientras reciben todo tipo de regalos. Sin embargo, a ciertas personas no les gusta hacer todo eso.

Dicho disgusto sobre la fiesta, tiene un relevante significado en la psicología, el cual suele pasar desapercibido al respecto. Es así que te detallaremos todo lo que dicen los expertos al respecto, empleando una explicación profesional.

¿Por qué a la gente no le gusta celebrar su cumpleaños?

Pedro Kominik en su cuenta de TikTok (@pedrokominik), detalla que a las personas que no les gusta celebrar su cumpleaños se puede deber a 4 razones o vivencias que tuvieron en su vida:

Para ellos no es un día especial, es una fecha más en el calendario.

No sabes qué hacer, planear puede resultar agotador.

No les gusta ser el centro de atención.

No les gusta ser anfitriones.

Por otro lado, la psicóloga Danira Federico (@psic.daniraf), nos detalla significados más profundos de la psicología, explicando que puede deberse al recuerdo de la ausencia de un familiar, al enfrentarnos con el paso del tiempo, se asocia a recuerdos dolorosos, la presencia de sentimientos de soledad o al no sentirnos satisfechos con nuestra vida.

¿Es normal no sentirse feliz en tu cumpleaños?

El psicólogo Rafael Arias (@rafa.arias.psicologia), explica que es normal sentirse decepcionado o no feliz al celebrar tu cumpleaños, detallando que es posible que en el pasado tenías ciertas expectativas que no se cumplieron, por lo que es normal que tengas altas expectativas.

Ante tales hechos, el experto pide que las personas se hagan preguntas sobre qué sentimos cuando la fecha se acerca. De esta manera, podremos identificar los sentimientos y pensamientos que tenemos. Además, de ser una forma en que puedes conocerte a ti mismo e identificar tus creencias, según la psicología. O ante sentimientos más fuertes, podemos consultar el apoyo de expertos para que nos apoyen.