Entérate de por qué El Refugio fue la ﬁesta más grande de Cancún.

El torneo tuvo más de 20 ganadores en concursos de precisión drive, long drive, hole in one y o'yes, quienes recibieron premios en reconocimiento a sus habilidades en el deporte. Además, se rifaron 45 premios que incluyeron iPads, Apple Watches, experiencias en yate y hasta un reloj Tag Heuer, entre muchos otros.

Durante la rueda de prensa estuvieron presentes Carlos Castro, Director de Marketing, y Roberto Fuentes, Director de Negociaciones del Grupo, quienes compartieron detalles del torneo y expresaron su satisfacción por el éxito de la segunda edición del evento. La cantante y conductora Karla Díaz, integrante de JNS, asistió como Embajadora de Puerto de Indias.

El torneo de Golf fue acompañado por "El Refugio", La Fiesta más Grande de Cancún, donde los participantes e invitados pudieron disfrutar de la esencia de Grupo Anderson's, con juegos y actividades de sus restaurantes y socios estratégicos, un gran espectáculo y, por supuesto, la mejor gastronomía de sus marcas como Ilios, Porﬁrio's, Harry's, CAO, Vicenta, Señor Frog's, Nicoletta y Freds.

Cancún FC, aliado comercial de Grupo Anderson's, también tuvo una gran participación en el torneo con actividades divertidas y diversos premios, como jerseys y balones autograﬁados por jugadores del equipo. El evento culminó con un impresionante show de fuegos artiﬁciales mientras todos los invitados sostenían en alto una bengala para unirse a la celebración, siendo este el ﬁnal del evento social más esperado del año.

La segunda edición del Torneo de Golf by Grupo Anderson's fue una experiencia inolvidable para todos los asistentes, y esperamos con ansias la próxima edición que promete convertirse en un evento aún más grande y emocionante en el futuro.