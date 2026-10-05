Cada cuánto se debe limpiar la lavadora, según expertos

Uno de los electrodomésticos más importantes dentro del hogar es la lavadora y es que nos permitirá dejar todas las prendas de manera relucientes, y es que se trata de un dispositivo que está programado para realizar ciclos de lavado, de acuerdo al tipo de ropa que tengamos y porque nos ahorrará mucho tiempo. Sin embargo, con el correr de los usos y de los meses, este dispositivo puede ensuciarse y por eso, es que los expertos compartieron cómo debes hacerlo.

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Por más que no lo parezca, la lavadora necesita de su limpieza y es que así como podremos dejar todas nuestras prendas relucientes, este electrodoméstico requiere de un buen funcionamiento para poder seguir optimizando su funcionamiento. A su vez, los expertos aseguraron que este dispositivo debe limpiarse para evitar la acumulación de restos de jabón, pelusas y humedad que dañan el aparato y que pueden generar el desprendimiento de mal olor en su interior.

Siguiendo esta misma línea, lo que provoca que la lavadora se ensucie y pueda verse alterada su funcionamiento es por la acumulación de residuos de detergente, humedad, y cal dentro de los sistemas de lavado que provoca bacterias e interrumpe el buen funcionamiento. Para evitar esto, los especialistas recomiendan limpiarlo con frecuencia y así se debe llevar adelante el mantenimiento.

Cada cuánto debes limpiar la lavadora, según expertos

Los expertos aseguran que el mantenimiento de la lavadora debe hacerse al menos una vez por mes, pero en aquellos hogares donde el uso es intensivo por la presencia de familias numerosas, este proceso debe realizarse cada dos o tres semanas para que puedas dejar este dispositivo reluciente. Sin embargo, los especialistas coinciden en que debes dejar la puerta entreabierta y secar el empaque de la puerta tras cada ciclo de lavado para prevenir la formación de hongos.

Cómo limpiar la lavadora

Por otro lado, la desinfección del cajón de la lavadora tiene que hacerse cada 15 días, en tanto que el lavado del tambor y del filtro inferior se programa mensualmente. Para eso, el tambor tiene que estar completamente vacío antes de iniciar y debe hacerse con agua a alta temperatura y mezclar bicarbonato de sodio y dos tazas de vinagre blanco.