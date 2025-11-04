Dile adiós a las esferas de tu árbol de Navidad: esta es la nueva tendencia

Se acerca diciembre y con él las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Es por eso que muchos ciudadanos ya están buscando los adornos con los que decorarán sus hogares y el árbol tradicional que, poco a poco, podría irse despidiendo de las esferas ya que una nueva tendencia está ganando lugar.

Decorar el árbol de Navidad forma parte de las acciones que se realizan en familia en esta etapa del año y se acostumbra a irlo renovando año con año. Es por eso que ahora la tendencia del maximalismo Y2K se está instalando en distintas naciones y podría marcar el final de las tradicionales esferas.

¿Nueva tendencia en Navidad?

Los árboles de Navidad se caracterizan por sus colores y el brillo, evocando así la magia de esta época del año y el espíritu de celebración. Sin embargo, al igual que todo lo que nos rodea, la decoración de estos árboles cambia y lo hace de una manera muy especial.

En 2025 la tendencia del maximalismo Y2K comienza a dominar la escena con diseños que mezclan fantasía con extravagancia. Las propuestas para decorar el árbol de Navidad este año girarán en torno a ornamentos con lentejuelas, flequillos, metal y muchos brillos.

¿Qué caracterizará a los árboles de Navidad en 2025?

Los adornos del árbol de Navidad no serán los únicos en mutar con esta nueva tendencia sino que a su alrededor se propone el uso de hadas, hongos encantados, elementos de los bosques y criaturas místicas. Así, la fantasía formará parte de la renovada decoración de los hogares.

Los árboles de Navidad se alejarían poco a poco de las tradicionales esferas brillantes y le darían paso a estilos que se inspiran en cuentos de hadas y escenas misteriosas y teatrales. La estética que propone esta tendencia permitirá ver adornos únicos en nuestros árboles pero también generará emociones tan variadas que dejará a más de uno boquiabierto.