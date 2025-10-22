Nuevas multas de tránsito alcanzan hasta los 68,000 pesos en CDMX; ¿cuáles son?

La capital del país ha implementado una serie de normas al público vial que, de no respetarse, podrían generar estragos económicos importantes para los estragos. En ese sentido, no está de más que conozcas las nuevas multas de tránsito en la CDMX, las cuales pueden alcanzar hasta los 68,000 pesos.

La CDMX es uno de los lugares con mayor tráfico en México y el mundo, por lo que resulta fundamental que cada uno de los conductores respeten los señalamientos viales para evitar problemas. Ahora bien, ¿qué ocurre si estos reciben alguna de las nuevas multas de tránsito? Ten cuidado, pues podrías pagar hasta 68,000 pesos.

¿Las nuevas multas de tránsito de la CDMX alcanzan los 68,000 pesos?

Con el objetivo principal de reforzar la seguridad vial en cada uno de los puntos correspondientes a la CDMX, las autoridades han brindado detalles respecto a las nuevas multas de tránsito que se implementarán, mismas que incluyen infracciones que alcanzan los 68,000 pesos de multa.

Ante ello, debes saber que las multas de tránsito van desde los 11,300 hasta los 68,000 pesos antes estipulados. Vale mencionar que las infracciones más importantes son aquellas relacionadas a los vehículos de carga, así como a quienes transporten sustancias peligrosas.

Los vehículos que incumplan con las normas de seguridad o, bien, que circulen a través de vías no permitidas, podrían pagar esta cantidad de dinero en caso de ser arrestados. En este punto vale decir que uno de los cambios más importantes en estas multas guarda relación con el límite de velocidad, el cual ahora es de 30 kilómetros por hora en áreas con mucha afluencia peatonal, escolar, residencial y urbana,

¿Cuánto es lo máximo que valen estas infracciones en UMAS?

Estas infracciones, correspondientes al Reglamento de Tránsito y Reglamento de Movilidad, no son más que reformas en donde se establecen normas que van de una sanción mínima de hasta 100 UMAS, aunque la máxima podría superar las 600 UMAS. Por ende, luce importante que manejes con precaución en la Ciudad de México.