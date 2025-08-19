Si tienes esta moneda podrías recibir hasta 100,000 pesos, conoce sus características

La Numismática hace referencia al estudio o colección de diferentes objetos que poseen una particular carga de historia, principalmente. Monedas, billetes, medallas y títulos de valor figuran entre los principales objetos que atraen a los coleccionistas.

Más allá de que existen plataformas y lugares en donde se difunden objetos coleccionables, las redes sociales y sitios de venta como Mercado Libre se han convertido también en una vidriera de exhibición. Al respecto, una moneda mexicana se ha convertido en el centro de atracción por cierta particularidad.

Una moneda valiosa

La moneda que se está llevando todas las miradas es una de 50 pesos del año 1988 y que tiene el rostro de Benito Juárez, “Benemérito de las Américas”. Se trata de una pieza que llama poderosamente la atención de los coleccionistas por una particularidad que se relaciona con la historia de México.

Desde 1535, la Casa de Moneda de México transforma el metal en legado en monedas y medallas.

Las monedas que llevas en el bolsillo, que das en el mercado o recibes con tu cambio, guardan casi cinco siglos de historia, arte y tradición. pic.twitter.com/jPImsxhYGM — Casa de Moneda de México (@CasadeMonedaMx) May 11, 2025

En este punto, quienes entienden de Numismática, remarcan que la moneda en cuestión tiene un valioso significado histórico ya que, entre otros logros, Benito Juárez fue el primer ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de México de origen indígena.

¿Cuánto cuesta la moneda?

La moneda con el rostro de Benito Juárez tiene al adverso el Escudo Nacional y se aprecia la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la pieza posee un diámetro de 23.5mm y, pese a su tamaño, tiene un gran valor para algunos coleccionistas.

Para quienes practican la Numismática el valor de una moneda no solo se centra en su historia, sino que el estado de conservación tiene su propio peso. Por eso es que quien posea la moneda de 50 pesos, del año 1988, con el rostro de Benito Juárez y que esté en buen estado puede recibir hasta 100,000 pesos por ella. Por lo tanto, vale la pena revisar los rincones del hogar en busca de esta moneda que puede cambiar el presente de cualquier persona.