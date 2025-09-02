El otoño 2025 tiene fecha de inicio en México

Con el inicio del mes de septiembre no solo los estudiantes han retornado a las aulas sino que próximamente lo harán temperaturas más bajas y las hojas secas de los árboles. El otoño hará su presentación formal este mes y ya tiene fecha confirmada en la que dirá “presente”.

La estación del otoño marcará el inicio de una nueva etapa dentro de este año 2025 y traerá felicidad a quienes aman de las temperaturas más bajas, las lloviznas y los colores de los paisajes por las hojas secas. Astronómicamente ya hay detalles que explican por qué se cambia de estación.

¿Qué es el equinoccio de otoño?

De cara a la llegada del otoño cobra relevancia el equinoccio, un concepto propio de la astronomía que, en el caso del otoño, es descrito como un fenómeno que da cuenta de la época del año en que el hemisferio norte de la Tierra comienza a recibir menor cantidad de luz solar, debido a la inclinación que tiene la Tierra sobre su propio eje, de acuerdo con la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

La entidad explica que, por esta razón, “las plantas perennes comienzan un periodo de latencia, en el cual intentan ahorrar la mayor cantidad de energía posible para lograr su supervivencia, por lo que los árboles se despojan de su follaje para poder sobrepasar el periodo de letargo que tendrán que superar en el invierno venidero”.

¿Cuándo empieza el otoño en México?

La Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera remarca que el equinoccio ocurre dos veces al año, uno corresponde al inicio del otoño y otro al de la primavera. Por lo tanto, en el presente mes de septiembre, México se prepara para el equinoccio de otoño un fenómeno que ya tiene fecha confirmada.

Para quienes aguardan con ansias la llegada del otoño, tendrán que esperar un poco más ya que el equinoccio se producirá el lunes 22 de septiembre, a las 12:20 horas (tiempo del centro de México). Será ese el momento exacto en el que la nueva estación dirá presente para alegría de quienes odian al verano y aman los abrazos bajo el cobijador sol otoñal.